Ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam có lượng tài sản thế chấp vượt 2 triệu tỷ đồng: 2/3 là tài sản bảo đảm khác, bất động sản chỉ chiếm 1/4

Theo báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tổng tài sản thế chấp của nhà băng này tính đến cuối tháng 6 đạt hơn 2,307 triệu tỷ đồng, tăng 399.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm (tương đương tăng gần 21%).

Với con số trên, VPBank là ngân hàng tư nhân nhận lượng tài sản thế chấp lớn nhất hệ thống và chỉ kém nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV; đồng thời cao gần gấp đôi so với Techcombank dù xấp xỉ nhau về quy mô tài sản.

Trong số tài sản thế chấp tại VPBank, bất động sản chỉ chiếm 28% với gần 649.000 tỷ đồng. Động sản là 99.700 tỷ đồng, chiếm 4,3% và giấy tờ có giá là 1,8% với hơn 40.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các tài sản bảo đảm khác mà VPBank nhận thế chấp có giá trị lên tới hơn 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm gần 66%. VPBank không thuyết minh chi tiết về loại tài sản này, song quy mô của các tài sản bảo đảm khác tại ngân hàng này bắt đầu tăng vọt trong năm 2023 và duy trì ở mức cao từ đó đến nay. Riêng trong quý II vừa qua, các tài sản bảo đảm khác của VPBank đã tăng thêm hơn 330.500 tỷ đồng, tương đương gần 28%.

Như vậy, khác với các ngân hàng khác với tài sản bảo đảm chủ yếu là bất động sản, hiện 2/3 danh mục tài sản thế chấp tại VPBank là các tài sản bảo đảm khác.

Nguồn: BCTC bán niên 2025 VPBank sau soát xet

Không chỉ đứng đầu về quy mô tài sản thế chấp, VPBank hiện cũng là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank vượt 1,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân hàng riêng lẻ cũng tiến sát 1,05 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng hợp nhất của VPBank đạt hơn 842.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm và 30,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong nửa đầu năm đạt 11.229 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Riêng trong quý II, lợi nhuận ở mức 6.215 tỷ đồng, tăng hơn 38%.