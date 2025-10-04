Tối 4/10, Vietcombank lên tiếng về thông tin một phòng giao dịch bị cháy

Vietcombank cho biết, chiều tối nay (4/10), một số trang tin, báo đã đăng tải thông tin về việc xảy ra cháy tại phòng giao dịch Vietcombank tại 152 Thuỵ Khuê, Hà Nội.

Về thông tin trên, Vietcombank khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Vietcombank đang làm việc với cơ quan chức năng để yêu cầu các bên liên quan gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hình ảnh không chính xác và đính chính, cải chính thông tin sai sự thật nêu trên.