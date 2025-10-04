Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tối 4/10, Vietcombank lên tiếng về thông tin một phòng giao dịch bị cháy

04-10-2025 - 21:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Tối 4/10, Vietcombank lên tiếng về thông tin một phòng giao dịch bị cháy

Vietcombank cho biết đang làm việc với cơ quan chức năng để yêu cầu các bên liên quan gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Vietcombank cho biết, chiều tối nay (4/10), một số trang tin, báo đã đăng tải thông tin về việc xảy ra cháy tại phòng giao dịch Vietcombank tại 152 Thuỵ Khuê, Hà Nội. 

Về thông tin trên, Vietcombank khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Vietcombank đang làm việc với cơ quan chức năng để yêu cầu các bên liên quan gỡ bỏ thông tin sai sự thật, hình ảnh không chính xác và đính chính, cải chính thông tin sai sự thật nêu trên.

Tối 4/10, Vietcombank lên tiếng về thông tin một phòng giao dịch bị cháy- Ảnh 1.

 

Thanh Anh

