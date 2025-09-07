Tối nay, 7-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tiếp

Tối 7-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 133,9 triệu đồng/lượng mua vào và 135,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua. Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nới rộng lên vượt 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC lại có những diễn biến bất ngờ. Một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng, giảm thêm 2 triệu đồng so với buổi sáng và mất tổng cộng khoảng 5,5 triệu đồng chỉ trong 1 ngày.

Giá vàng miếng tiếp tục giảm rất mạnh trên thị trường tự do, chênh lệch giá mua vào - bán ra được giãn rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng miếng SJC có thể giảm thêm

Theo giới phân tích, các cửa hàng vàng đã chủ động hạ giá mua – bán vàng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Dự báo của giới phân tích, giá vàng trong nước có thể tiếp tục đi xuống trong vài ngày tới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần ở 3.587 USD/ounce, tăng 139 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 4,4 triệu đồng). Giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước tới nay, tác động tới đà tăng của giá vàng trong nước.

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8-2025 vừa diễn ra, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 để thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.