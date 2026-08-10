Tóm dính nam rapper 99 nổi tiếng và bạn gái hot girl đi chơi riêng, đàng trai che chắn kín bưng

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi hình ảnh được ảnh được cho là khoảnh khắc cả hai đi chơi riêng bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong loạt ảnh đang lan truyền, một cô gái có ngoại hình được nhận xét giống Tăng Mỹ Hàn xuất hiện cùng một chàng trai được cho là HIEUTHUHAI mặc trang phục tối màu, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

Việc cả hai che chắn khá kỹ được cho là nhằm hạn chế sự chú ý khi xuất hiện cùng nhau. Dù không có cử chỉ quá thân mật, khoảnh khắc sánh đôi trong một không gian riêng vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Trước đó, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn cũng từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một trung tâm thương mại. Cả hai khi đó cũng giữ phong cách kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ khi đi mua sắm. Những lần liên tục xuất hiện chung càng khiến mối quan hệ giữa nam rapper và hot girl nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Hình ảnh được cho là HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn đi chơi riêng được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp

Trước đó, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn cũng từng bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một trung tâm thương mại.

Mối quan hệ kín tiếng nhiều năm

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn từ lâu đã là một trong những cặp đôi được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Cả hai liên tục vướng nghi vấn hẹn hò qua những lần xuất hiện cùng địa điểm, diện đồ có nhiều điểm tương đồng hay những chi tiết được người hâm mộ tinh ý phát hiện trên mạng xã hội.

Từ khi rộ lên tin đồn tình cảm vào năm 2022 đến nay, HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, cả hai cũng thường xuyên để lộ hint yêu đương. Trên mạng xã hội, nam rapper sinh năm 1999 luôn nhiệt tình thả tim ảnh của bạn gái.

Nam rapper từng chia sẻ lý do không công khai bạn gái là để bảo vệ cô trước những điều tiêu cực: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn được netizen soi hint hẹn hò từ năm 2022. Ảnh: FBNV

Tăng Mỹ Hàn sinh năm 2003, được biết đến với hình ảnh một hot girl có phong cách nữ tính, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thời trang và cuộc sống trên mạng xã hội. Cô hiện sở hữu lượng người theo dõi lớn và thường xuyên hợp tác với các thương hiệu thời trang.

Trong khi đó, HIEUTHUHAI là một trong những rapper nổi bật của thế hệ mới. Chuyện tình cảm của nam rapper luôn nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt từ khi cái tên Tăng Mỹ Hàn liên tục xuất hiện bên cạnh anh.