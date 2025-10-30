Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet và Đại học Oxford công bố công trình quan trọng cho ngành hàng không

30-10-2025 - 15:34 PM | Doanh nghiệp

Tổng Bí thư Tô Lâm và Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford chứng kiến Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương và Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, ĐH Oxford trao văn kiện công bố kết quả công trình nghiên cứu Net Zero Carbon.

Ngày 28/10/2025, Vietjet và Đại học Oxford công bố kết quả sáng kiến nghiên cứu giải pháp Net Zero cho hàng không toàn cầu, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet và Đại học Oxford công bố công trình quan trọng cho ngành hàng không- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 3, trái) và Giáo sư Irene Tracey, Hiệu trưởng Đại học Oxford (thứ 2, trái) chứng kiến Phó Tổng giám đốc Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (bìa trái) và Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, ĐH Oxford (bìa phải) trao văn kiện công bố kết quả công trình nghiên cứu Net Zero Carbon.

Dự án do Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, dẫn dắt, tập trung vào nghiên cứu Nhiên liệu Cân bằng Địa chất (Geological Balance Fuel – GBF) – loại nhiên liệu hàng không được bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài lượng CO₂ trong các tầng địa chất sâu. Kết quả ban đầu cho thấy GBF có thể mở ra lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này.

Ưu thế của giải pháp sáng kiến này là chi phí thấp và hạn chế thay đổi các giải pháp cung cấp nhiên liệu đang vận hành trên thế giới, hạn chế ảnh hưởng, tăng chi phí của các ngành công nghiệp năng lượng, nhiên liệu hiện tại.

Sáng kiến cũng góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, với các chương trình nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ tại Oxford Net Zero.

Dự án nằm trong chiến dịch Fly Green của Vietjet – chiến lược phát triển bền vững hướng tới “tương lai xanh cho bầu trời xanh”, thông qua việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bù trừ carbon, trồng rừng, đầu tư năng lượng tái tạo và ứng dụng AI trong vận hành, giúp giảm 38% phát thải mỗi hành khách so với tàu bay thế hệ cũ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet, chia sẻ: “Xin chúc mừng giáo sư Allen, tôi trân trọng chương trình hợp tác cùng Đại học Oxford để cùng vun đắp những sáng kiến xanh – kết nối tri thức, công nghệ và lòng nhân ái. Vietjet mong muốn cùng các đối tác quốc tế kiến tạo một tương lai nhân văn, hưng thịnh và bền vững cho các thế hệ mai sau.”

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo góp 13,7 triệu bảng Anh cho quỹ học bổng của đại học Oxford

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Hai nàng dâu cùng con gái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào công ty Dưỡng lão của Vingroup

Nóng: Hai nàng dâu cùng con gái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp vốn vào công ty Dưỡng lão của Vingroup Nổi bật

Lãi đột biến 7.000 lần, một công ty ngành điện chốt ngày chia cổ tức "khủng" 250% bằng tiền mặt

Lãi đột biến 7.000 lần, một công ty ngành điện chốt ngày chia cổ tức "khủng" 250% bằng tiền mặt Nổi bật

HSG: Lợi nhuận sau thuế NĐTC 2024 - 2025 đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

HSG: Lợi nhuận sau thuế NĐTC 2024 - 2025 đạt 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch

15:30 , 30/10/2025
Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

13:41 , 30/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 30/10: Viettel Global lãi gấp 4 lần cùng kỳ, VIB, CII, BAF...công bố

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều ngày 30/10: Viettel Global lãi gấp 4 lần cùng kỳ, VIB, CII, BAF...công bố

12:25 , 30/10/2025
Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty V-Film sản xuất phim ảnh, truyền hình, âm nhạc

Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng mở công ty V-Film sản xuất phim ảnh, truyền hình, âm nhạc

12:03 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên