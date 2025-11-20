Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo: Hơn 553.000 khách hàng mất điện, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất

20-11-2025 - 10:59 AM | Doanh nghiệp

Tính đến 7h00 sáng 20/11/2025, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến số lượng khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện tại miền Trung - Tây Nguyên tăng lên hơn 553.000, tập trung lớn nhất tại khu vực Đắk Lắk và Gia Lai.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo: Hơn 553.000 khách hàng mất điện, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất- Ảnh 1.

Các Công ty Điện lực gia cố hệ thống điện vùng ngập lụt (Ảnh: Công Hiền, EVNCPC)

Theo báo cáo cập nhật từ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), hiện vẫn còn 553.250 khách hàng chưa được cấp điện trở lại, con số này đã tăng thêm hơn 349.000 trường hợp so với cùng thời điểm ngày 19/11. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc nhiều trạm biến áp buộc phải tách khỏi vận hành để đảm bảo an toàn trong vùng ngập sâu, khiến công tác khôi phục gặp nhiều trở ngại.

Lũy kế từ đầu đợt thiên tai, tổng cộng hơn 1,01 triệu khách hàng toàn khu vực đã bị ảnh hưởng. Mặc dù ngành điện đã nỗ lực khôi phục được 45,3% (tương đương 457.470 khách hàng), hiện trường vẫn còn 5.777 trạm biến áp chưa thể tiếp cận do nước chưa rút. Ước tính công suất chưa cung cấp được vào khoảng 283,6 MW, chiếm tỷ trọng đáng kể là 7,3% công suất cực đại toàn hệ thống.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo: Hơn 553.000 khách hàng mất điện, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất- Ảnh 2.

Nguồn số liệu: EVNCPC

Xét về mức độ thiệt hại tại từng địa phương, Đắk Lắk đang là "điểm nóng" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 276.033 khách hàng và 2.728 trạm biến áp mất điện, tương ứng công suất thiếu hụt lên tới 123,2 MW. Tình hình tại Gia Lai cũng căng thẳng không kém khi còn 152.648 khách hàng và 1.770 trạm chưa thể khôi phục, ước tính công suất mất khoảng 72 MW.

Tại khu vực duyên hải, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tổng cộng 120.597 khách hàng bị ảnh hưởng, trong đó riêng khu vực Ninh Thuận cũ chiếm phần lớn với hơn 91.000 trường hợp gián đoạn cung cấp điện. So với các địa phương trên, Đà Nẵng chịu tác động nhẹ hơn với gần 4.000 khách hàng bị mất điện.

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo: Hơn 553.000 khách hàng mất điện, Đắk Lắk thiệt hại nặng nhất- Ảnh 3.

Nhiều khu vực ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước, buộc các đơn vị điện lực phải tạm dừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn (Ảnh: Công Hiền, EVNCPC)


EVNCPC khẳng định việc cắt điện tạm thời là giải pháp bắt buộc để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và bảo vệ thiết bị. Các đơn vị điện lực địa phương đang duy trì chế độ trực 24/24, sẵn sàng tiến hành đóng điện trở lại ngay khi nước rút và các điều kiện kỹ thuật cho phép.

