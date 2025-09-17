Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng

17-09-2025 - 15:20 PM | Thị trường

Tổng Công ty Điện lực TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi xưng là công ty điện lực hoặc nhân viên điện lực.

Ngày 17-9, Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết đã có thông báo gửi đến khách hàng về chiêu lừa của tội phạm công nghệ cao.

Theo đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thay đổi khu vực quản lý của Công ty Điện lực nên các thông tin trên hoá đơn tiền điện và các hồ sơ phát sinh có thay đổi từ ngày 1-7-2025.

Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi nghi ngờ mạo danh "Điện lực" hoặc xưng danh là "Công ty điện lực" nhưng không nói rõ tên, địa bàn quản lý của Công ty Điện lực hoặc thông tin không rõ ràng, minh bạch.

Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng- Ảnh 1.

Nhân viên điện lực kiểm tra đồng hồ điện tại một chung cư ở phường Đông Hưng Thuận, TP HCM

"Quý khách hàng cần hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin sử dụng điện cho người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời liên hệ ngay tổng đài 1900545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn; ứng dụng của Tổng Công ty Điện lực TP HCM hoặc fanpaga" - Tổng Công ty Điện lực TP HCM khuyến cáo.

Thời gian qua, Công an TP HCM liên tục gửi thông báo đến người dân cảnh báo các chiêu lừa mới, trong đó có chiêu lừa giả danh nhân viên công ty điện lực, ngân hàng hoặc các cơ quan công quyền để đe doạ, dẫn dụ người dân rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở các đường liên kết khi nhận được tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc, không đăng nhập tài khoản cá nhân vào những địa chỉ này.

Kiểm tra kỹ nội dung khi nhận được tin nhắn từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các tin nhắn gây chú ý (trúng thưởng, cảnh báo, khuyến mãi...).

Không click vào các đường dẫn có dấu hiệu đáng ngờ; kiểm tra kỹ tên miền trang web trước khi đăng nhập thông tin tài khoản.

Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP với bất kỳ ai. Khi nhận được các tin nhắn có dấu hiệu bất thường, phải liên lạc ngay với đơn vị chủ quản của nhãn hàng hoặc thương hiệu để xác thực thông tin.

Lãnh đạo Cục Điện lực: EVN cũng không thể chịu được mãi

Theo Phạm Dũng

Người lao động

