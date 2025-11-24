Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc muốn đầu tư dự án gần 20.000 tỷ đồng tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hồng Sơn đã có buổi tiếp và làm việc với văn phòng đại diện Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Lim Hyun-Seong - Trưởng văn phòng đại diện LH tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp này là đơn vị nhà nước trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, thành lập năm 2010, vốn pháp định 40.000 tỷ won (27 tỷ USD). Đây là doanh nghiệp xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, cung cấp khoảng 120.000 căn hộ/năm.

Kể từ khi thành lập đến nay, LH là doanh nghiệp tiên phong trong các dự án quốc gia lớn, bao gồm xây dựng đô thị mới, phát triển khu phức hợp công nghiệp và các chương trình nhà ở xã hội. LH đang mở rộng các dự án mang tính toàn cầu, xuất khẩu các mô hình phát triển đô thị mới, thành phố thông minh và khu công nghiệp của Hàn Quốc. Các dự án thường được thực hiện thông qua hình thức liên doanh (JV), hợp tác giữa chính phủ với chính phủ (G2G) và hợp đồng quy hoạch tổng thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đón tiếp và làm việc với văn phòng đại diện Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam.

Tại Bắc Ninh, LH đang triển khai các hoạt động khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.780 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 240 ha tại các phường Vũ Ninh, Phương Liễu, Nhân Hòa.

Ông Lim Hyun-Seong mong muốn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án khu đô thị Đông Nam cũng như các các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hồng Sơn cho rằng, với tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà ở của LH, thời gian tới hai bên sẽ hợp tác để xây dựng đô thị định hướng giao thông, phát triển bền vững với hạ tầng nhà ở và công nghiệp chất lượng cao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tối đa từ phía LH nhằm đẩy mạnh ứng dụng giải pháp đô thị thông minh. Đồng thời làm cầu nối liên kết, đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn LH hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.



