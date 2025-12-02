Tổng Giám đốc ABS: So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ mức tăng trưởng cao và định giá hợp lý

Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm Dương lịch 2025, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng tích cực và được đánh giá là tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN, dự kiến tăng trưởng trên 8%. Thị trường chứng khoán cũng vừa mới trải qua một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đang bước vào giai đoạn tích lũy.

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP sẽ là từ 10%, và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hướng đến một năm mới tích cực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn về những thách thức nền kinh tế sẽ phải đối mặt như vấn đề về lãi suất, tỷ giá hay lạm phát. Vậy những yếu tố như lãi suất, tỷ giá và lạm phát…có đang làm ảnh hưởng đến các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra và có tác động đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới hay không?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) cho biết, dù còn những thách thức nhưng nền kinh tế đang có những thuận lợi để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, thị trường chứng khoán qua đó cũng sẽ trong xu hướng tăng trưởng tích cực trong thời gian tới.

Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm dương lịch 2025, nền kinh tế Việt Nam đang được đánh giá là tăng trưởng nhanh nhất ASEAN, ông đánh giá như thế nào về điều này?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿ Chúng ta sắp khép lại năm 2025 với nhiều kết quả rất tích cực, đặc biệt GDP ước tính năm 2025 sẽ đạt 8%, hoàn thành mục tiêu đề ra. Mức độ tăng trưởng này vượt trội hơn hẳn so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN như Malaysia (4,4%), Indonesia (5%)…

Thành tích này có được nhờ những nỗ lực điều hành nhất quán của Chính phủ, đặc biệt trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ – tài khóa. Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và tốc độ cải cách thủ tục hành chính tăng vọt đã tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, từ đó củng cố niềm tin của khu vực doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, các biện pháp miễn giảm thuế cũng được áp dụng giúp cải thiện tiêu dùng trong nước.

Trong bối cảnh đó, chúng ta đã thấy thị trường chứng khoán đã có một đợt tăng điểm kéo dài và đến nay đang vài giai đoạn chỉnh tích lũy, ông nghĩ giai đoạn này sẽ kéo dài không?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿ Thị trường chứng khoán đã có giai đoạn tăng điểm kéo dài từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 10 vừa qua, tổng cộng mức tăng 61,3% với 671 điểm, tăng 40% so với kết quả của năm 2024.

Mức tăng giá với cường độ mãnh mẽ nhất diễn ra trong Quý 3/2025 với sự đồng thuận của khối lượng giao dịch tăng cao nhất trong lịch sử, ghi nhận lượng nhà đầu tư mở mới phát triển đến số đạt chỉ tiêu của cả giai đoạn đến năm 2030. Các thông tin kinh tế tích cực như tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, các gói đầu tư công, nâng hạng thị trường, triển vọng kết quả kinh doanh Quý 3/2025 tích cực… đã thúc đẩy đà tăng của thị trường.

Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối Quý 3/2025, chúng ta chứng kiến khối ngoại bán ròng quyết liệt, cho thấy nhà đầu tư tổ chức đã đạt kỳ vọng lợi nhuận và thực hiện chốt lời sau một pha tăng kéo dài. Việc thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh tích lũy là diễn biến tất yếu và lành mạnh. Dòng tiền sau giai đoạn tháng 8 có khả năng là dòng tiền margin và nhà đầu tư cá nhân, mang tính đầu cơ cao nên khó kéo dài đà tăng bền vững. Thị trường cần thời gian điều chỉnh để hấp thụ thông tin mới và xác nhận dòng tiền lớn quay trở lại trước khi bước vào pha tăng giá tiếp theo.

Còn về kinh tế vĩ mô, mới đây Quốc hội cũng đã thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% cho năm 2026 cùng các chính sách tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế. Theo ông, tới đây nền kinh tế có khả năng đạt được mục tiêu này cho năm 2026 không?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿ Việc Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% cho năm 2026 là lời khẳng định về quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nhằm tạo ra bước đột phá ngay từ năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2026–2030. Đây là mức tăng trưởng đầy tham vọng, cho thấy kỳ vọng rất lớn vào sức bật của nền kinh tế trong giai đoạn bước vào chu kỳ phát triển mới.

Để đánh giá khả năng hiện thực hóa con số 10% lịch sử này, cần phân tích kỹ lưỡng các động lực hỗ trợ và những thách thức tiềm ẩn.

Thứ nhất là về chính sách tiền tệ tự chủ và hội nhập sâu hơn. Ngành ngân hàng đang thiết lập những nền tảng hướng tới giai đoạn phát triển mới. Việc Thông tư 14/2025/TT-NHNN dỡ bỏ cơ chế "trần tín dụng" đã mở ra bước đệm đầu tiên, cho phép các ngân hàng tự chủ tăng trưởng tín dụng dựa trên quản trị rủi ro và lợi nhuận, thay vì bị giới hạn bởi "room" tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Quan trọng hơn, thông tư này còn thiết lập lộ trình nâng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và bộ đệm phản chu kỳ, từng bước đưa hệ thống ngân hàng tiến gần hơn tới Basel III và các chuẩn mực quốc tế. Sang năm 2026, dự kiến việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục hạ lãi suất sẽ mở ra thêm dư địa để NHNN triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng có kiểm soát, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng tín dụng và thúc đẩy đầu tư kinh doanh.

Thứ hai là đầu tư công tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang chật vật với vấn đề nợ công, Việt Nam lại sở hữu dư địa tài khóa rất dồi dào khi chỉ tiêu nợ công chỉ dao động khoảng 35% - 36% GDP, cách xa mức trần 60%. Chính sách tài khóa được dự kiến là động lực chính thúc đẩy kinh tế năm 2026, với trọng tâm là tăng hiệu quả giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục đầu tư và áp dụng nền tảng số trong quản lý ngân sách. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ ưu tiên các gói hỗ trợ về thuế, phí nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành dẫn dắt chu kỳ kinh tế mới như công nghệ số, năng lượng tái tạo và logistics.

Thứ ba là dòng vốn FDI ổn định đất chấp bất ổn toàn cầu. Việt Nam đã và đang củng cố vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Với các lợi thế như mức thuế quan cạnh tranh, tỷ lệ dân số vàng, chi phí sản xuất hợp lý và môi trường chính trị - vĩ mô ổn định, Việt Nam tiếp tục tạo tiền đề để thu hút thêm vốn đầu tư từ các quốc gia khác, hướng tới đa dạng hóa cơ cấu đầu tư và phát triển bền vững hơn trong năm 2026.

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng từ 10% cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức như những biến động kinh tế và rủi ro địa chính trị trên toàn cầu. Ngoài ra, cũng sẽ có những áp lực khác như các yếu tố như tỷ giá, lạm phát hay lãi suất.

Như vậy đang có rất nhiều tiềm năng tăng trưởng cho năm sau, tuy nhiên cũng còn những thách thức như ông cũng đã nhắc đến đó là vấn đề về lãi suất, tỷ giá và lạm phát, những vấn đề này liệu có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế không thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿ Thông thường khi lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí vốn và giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận khách quan, lãi suất trong nước hiện nay tuy có tăng nhưng vẫn thấp so với mặt bằng trong thời gian trước đây và so với thế giới. Điều này chưa ảnh hưởng lớn đến bối cảnh vĩ mô hiện tại. Dự đoán NHNN sẽ giữ hoặc hạ nhẹ lãi suất điều hành trong năm 2026.

Chính phủ cho biết phấn đấu duy trì mức lạm phát ở mức khoảng 3,3% trong năm 2025 cho thấy áp lực giá vẫn trong tầm kiểm soát. Đồng thời, mức lạm phát mục tiêu cho năm 2026 là 4,5%, cho thấy chưa phải là vấn đề đáng quan ngại. Điều này đồng thời phản ánh Chính phủ còn nhiều dư địa trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Còn về tỷ giá, áp lực tỷ giá tuy giảm bớt nhưng vẫn còn hiện hữu trong thời gian tới. Tuy nhiên, với khả năng cao FED sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới đây và tiếp tục giảm trong năm 2026 và dòng kiều hối được chuyển về Việt Nam vào dịp cuối năm sẽ phần nào giúp ổn định tỷ giá.

Vậy theo ông dự báo, thời gian tới thị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Đạt: ﻿ Về tổng thể, thị trường chung đang trong xu hướng tăng điểm dài hạn của nhiều năm. Trong pha tăng dài hạn luôn có các nhịp điều chỉnh trung hạn, ngắn hạn… sau đó mới quay trở lại tăng tiếp trong xu hướng dài hạn đi lên. Những nhịp thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội quan sát tìm ra cổ phiếu phù hợp với bối cảnh năm 2026.

Với triển vọng tăng trưởng kinh tế 2026 tích cực, định giá cổ phiếu của Việt Nam vẫn tương đối hấp dẫn so với thế giới. VN-Index hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2025 và 2026 lần lượt là 13,8 và 12 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm (14 lần) và dưới ngưỡng 15-16 lần trong các giai đoạn thị trường Uptrend trước đây.

So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ đồng thời có tăng trưởng ở mức cao và định giá hợp lý. Việc TTCK Việt Nam được nâng hạng dự kiến cũng thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Ở thời điểm hiện tại VN-Index và đa số cổ phiếu đang ở trong nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng nhịp điều chỉnh này sẽ sớm kết thúc. Nhà đầu tư nên theo sát diễn biến, bám sát cơ hội ở giai đoạn này.