Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối

20-10-2025 - 15:36 PM | Doanh nghiệp

NSH Petro cũng đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 20-10, Công ty Cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) đã tổ chức cuộc họp cổ đông và ban hành nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc).

Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối- Ảnh 1.

Cổ đông NSH Petro họp vào sáng 20-10

Theo NSH Petro, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding, ký hợp đồng với NSH Petro cho vay 103 triệu USD đợt 1 để công ty nộp thuế và yêu cầu công ty cho ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty để ông quản lý số tiền trên sử dụng mục đích hợp đồng vay ngắn hạn.

Đồng thời, NSH Petro còn cho biết HĐQT công ty sẽ báo cáo thông tin này tại đại hội cổ đông gần nhất.

Cũng theo nghị quyết của HĐQT NSH Petro, quyết định tạm đình chỉ đối với ông N.V.A, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 3-6 vừa qua); tạm đình chỉ công việc đối với bà P.T.N.T., thành viên ban kiểm soát của công ty (có đơn xin từ nhiệm vào ngày 22-5 vừa qua).

HĐQT công ty thống nhất giao ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, sẽ điều hành hoạt động công ty trong thời gian chưa có tổng giám đốc.

Tổng Giám đốc NSH Petro bị miễn nhiệm sau khi bị bắt về hành vi gian dối- Ảnh 2.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (trái) lúc chưa bị bắt

Cùng ngày, NSH Petro cũng đã có công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về thông tin nêu trên.

Trước đó, vào ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã có thông báo gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), NSH Petro… về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah.

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah là Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, đã có hành vi cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch với tên Acuity Funding có khả năng cung cấp các khoản tiền từ hàng trăm triệu USD đến hàng tỉ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam để chiếm đoạt các khoản chi phí của các công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt là 4.933.531 USD. Hiện, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam T17- Bộ Công an.


Theo Tâm Quân

Người Lao động

PSH

