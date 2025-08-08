Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng giám đốc Văn Phú sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu VPI từ gia đình vợ?

08-08-2025 - 12:59 PM | Doanh nghiệp

Ông Phạm Hồng Châu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Văn Phú đăng ký mua 400.000 cổ phiếu từ 12/08-10/09. Trong cùng thời gian này, bố mẹ vợ của ông Châu đăng ký bán ra lượng cổ phiếu tương tự.

Ông Phạm Hồng Châu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI, sàn HoSE) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu với mục đích cá nhân trong thời gian từ 12/08-10/09.

Nếu thành công, ông Châu sẽ tăng sở hữu từ 0,424% lên 0,549%, tương đương 1,756 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong cùng thời gian từ 12/08-10/09, hai cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Lan và ông Ngô Khắc Nghĩa, mỗi người đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu/người.

Được biết, ông Nghĩa và bà Lan là bố mẹ vợ của ông Châu. Nếu thoái vốn thành công, bà Lan sẽ giảm sở hữu xuống 246.700 cổ phiếu tương đương 0,077%. Còn ông Nghĩa giảm xuống còn 48.200 cổ phiếu, tương đương 0,015%.

Tổng giám đốc Văn Phú sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu VPI từ gia đình vợ?- Ảnh 1.

Ông Phạm Hồng Châu được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Văn Phú từ ngày 6/6/2025.

Ông Phạm Hồng Châu sinh năm 1971 có trình độ Thạc sĩ Kế toán. Ông Châu mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Văn Phú thay ông Triệu Hữu Đại từ ngày 06/06/2025. Trước đó, ông Châu từng đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT VPI trong giai đoạn 2017.

Về tình hình kinh doanh, Văn Phú ghi nhận doanh thu thuần hơn 180 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 6,7 tỷ đồng, giảm 75%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Văn Phú mang về doanh thu thuần gần 429 tỷ đồng, tăng 46%; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 149 tỷ đồng, tăng 56% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Văn Phú tăng 18% so với đầu năm, lên mức hơn 13.138,2 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 4.426tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn hơn 3.525 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả đang ở mức 7.918 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.132 tỷ đồng, chiếm 77% tổng nợ.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

