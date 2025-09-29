Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Donald Trump dự cuộc họp hiếm hoi với toàn bộ chỉ huy quân đội Mỹ

29-09-2025 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các tướng lĩnh và đô đốc quân đội của nước này là “những chỉ huy đáng kính, những người cần phải mạnh mẽ và cứng rắn”. Ông dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp của các quan chức quân sự Mỹ tại Quantico (Virginia).

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã triệu tập các lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự một cuộc họp tại Quantico vào ngày 30/9. Đây là cuộc họp hiếm hoi của giới lãnh đạo quân sự nước này tại một địa điểm.

"Tôi muốn nói với các vị tướng rằng chúng ta yêu quý họ, họ là những chỉ huy đáng kính, họ mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh và giàu lòng trắc ẩn", ông Trump nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. "Đó là tất cả những gì chúng ta cần, tinh thần đồng đội", ông nói thêm.

Sự góp mặt của ông Trump có thể làm lu mờ vai trò của Bộ trưởng Hegseth tại cuộc họp. Nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề đạo đức quân nhân, và cả các lĩnh vực khác.

Mỹ có quân đội trên khắp thế giới, bao gồm cả ở những địa điểm xa xôi như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Đông, được chỉ huy bởi các tướng lĩnh và đô đốc hai, ba và bốn sao.

Trong hầu hết mọi bài phát biểu trước công chúng, ông Hegseth đều nói về "đạo đức quân nhân" và việc quân đội Mỹ cần phải có tinh thần chiến binh.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh.

Ông Hegseth - vốn là người dẫn chương trình của Fox News - đã tái cấu trúc bộ này với tốc độ đáng kinh ngạc, sa thải các tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu, khi ông tìm cách thực hiện chương trình nghị sự an ninh quốc gia của Tổng thống Trump.

Cuộc họp ngày 30/9 dự kiến diễn ra tại Đại học Thủy quân Lục chiến ở Quantico (Virginia).

Một số quan chức cấp cao nhất, được cung cấp máy bay quân sự cho các chuyến công du chính thức, dự kiến sẽ bay đến Căn cứ Liên hợp Andrews ở Maryland.

Hiện vẫn chưa rõ lý do vì sao Bộ Chiến tranh Mỹ không tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến, thay vì tốn ít nhất hàng triệu đô la để đưa đón các quan chức quân đội và bảo vệ cuộc họp này.

