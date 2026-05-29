TP Đồng Nai miễn tiền thuê nhà cho nhiều nhóm đối tượng ưu tiên

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách ưu đãi một lần trên địa bàn thành phố

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 07/2026/QĐ-UBND quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP Đồng Nai sẽ miễn tiền thuê nhà cho toàn bộ thời hạn thuê đối với tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền thuê để làm trụ sở làm việc trong trường hợp chưa có trụ sở làm việc.

Miễn tiền thuê nhà trong 2 năm đầu kể từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong những lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường thuộc danh mục chi tiết các loại hình và đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Miễn tiền thuê nhà trong 2 năm đầu kể từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác đáp ứng các tiêu chí để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Luật Hợp tác xã năm 2023 khi thuê làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TP Đồng Nai có chính sách ưu đãi tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố.

Đối tượng áp dụng là tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.

Mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách ưu đãi này một lần trên địa bàn thành phố. Các tổ chức, cá nhân thuộc diện ưu tiên phải cung cấp hồ sơ chứng minh đối tượng thụ hưởng khi làm thủ tục miễn tiền thuê nhà. Tổ chức quản lý, kinh doanh nhà sẽ căn cứ quy định hiện hành để xem xét, quyết định việc miễn giảm theo đúng trình tự, thủ tục.

Quá trình triển khai thực hiện chính sách này, các đơn vị liên quan sẽ rà soát, đánh giá hiệu quả để đề xuất UBND thành phố điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương nếu cần thiết.

Theo Minh Châu

Người lao động

