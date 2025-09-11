TP HCM chi 16 tỉ đồng xây dựng bảng giá đất mới

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1.1.2026, theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Theo UBND TPHCM, mục tiêu của dự án là xây dựng bảng giá đất một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và quy định pháp luật hiện hành.

Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, cũng như kịp thời cập nhật theo biến động thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự án đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất theo khu vực, vị trí đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê số lượng và phân loại thửa đất; tổng hợp, phân tích, đánh giá việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để xây dựng bảng giá mới.

Thiết lập vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn, xác định giá cho thửa đất chuẩn và lập bảng tỉ lệ so sánh để hình thành bảng giá đất chi tiết.

Việc điều tra sẽ được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố, trong đó, đơn vị cơ bản là xã, phường. Kết quả điều tra ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu của thành phố.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất sẽ có 3 phiếu điều tra do cấp xã thực hiện. Bên cạnh các tuyến đường đã có trong bảng giá đất hiện hành, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát bổ sung thêm những tuyến, đoạn đường mới phát sinh, nhằm đảm bảo dữ liệu đầy đủ, sát thực tế.

Tổng cộng, thành phố sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến đường, đoạn đường.

Dự án có tổng kinh phí hơn 16,2 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12.2025, kịp hoàn thành và áp dụng bảng giá đất lần đầu từ ngày 1.1.2026.

Trong thời gian chờ ban hành bảng giá đất mới, TPHCM tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành gồm: Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND (trên địa bàn TPHCM trước đây), Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND (tỉnh Bình Dương trước đây) và Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đến hết năm 2025.

Trước đó, đầu tháng 8/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã có đề xuất về hai phương án áp dụng bảng giá đất từ năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết quỹ thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày làm việc, không đủ để hoàn tất đầy đủ quy trình xây dựng bảng giá mới. Vì vậy, cơ quan này đề xuất hai phương án áp dụng cho giai đoạn sau sáp nhập.

Phương án một là UBND TPHCM chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức chỉ định thầu và áp dụng thủ tục rút gọn, nhằm kịp ban hành bảng giá đất lần đầu vào ngày 1/1/2026.

Phương án hai là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1/1/2026 đến khi có bảng giá mới.