TP HCM đề nghị doanh nghiệp BĐS không ủy quyền ký hợp đồng đặt cọc, mua bán

Ngày 10/10, Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành thông báo về việc chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh trên địa bàn Thành phố (đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS, dự án BĐS).

Nguồn: Sở Xây dựng TP HCM

Theo đó, chỉ chủ đầu tư mới được ký hợp đồng với người mua hoặc thuê mua sản phẩm bất động sản. Việc ủy quyền cho sàn giao dịch hoặc cá nhân thực hiện thay được xem là vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Quy định này nhằm ngăn tình trạng chủ đầu tư giao cho sàn môi giới ký hợp đồng thay, dẫn đến rủi ro pháp lý cho người mua. Thực tế, nhiều khách hàng từng mất tiền cọc hoặc rơi vào tranh chấp khi dự án bị đình trệ, trong khi chủ đầu tư không thừa nhận hợp đồng do bên thứ ba ký kết.

Ngoài ra, trước khi mở bán, cho thuê mua hay chuyển nhượng sản phẩm, chủ đầu tư phải công khai đầy đủ các thông tin dự án gồm: vị trí, pháp lý, quy mô, tiến độ và các điều kiện đủ để kinh doanh. Sau khi có giao dịch, doanh nghiệp cũng phải cập nhật tình hình mua bán, chuyển nhượng để cơ quan chức năng theo dõi.

Sở Xây dựng cho biết, các hành vi như chuyển nhượng dự án trái phép, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện hoặc sử dụng tiền khách hàng sai mục đích đều bị xử phạt từ 200 đến 300 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6–12 tháng.

Cơ quan này cũng yêu cầu, trước khi bán hoặc cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai, doanh nghiệp phải thông báo dự án đủ điều kiện giao dịch cho cơ quan quản lý. Trước mắt, báo cáo gửi bằng văn bản giấy; khi hệ thống dữ liệu bất động sản quốc gia hoàn thành, doanh nghiệp sẽ nộp trực tuyến để người dân dễ tra cứu.

Sở khẳng định, việc công khai thông tin là nghĩa vụ bắt buộc nhằm tăng tính minh bạch, ngăn dự án "ma" và huy động vốn trái phép, đồng thời bảo đảm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân chỉ ký hợp đồng và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư, tránh giao dịch qua sàn môi giới nếu không có xác nhận rõ ràng về thẩm quyền ký kết.

Theo các chuyên gia, việc công khai thông tin dự án và cấm ủy quyền ký hợp đồng giúp thị trường minh bạch hơn, người mua có thêm công cụ kiểm chứng trước khi xuống tiền. Nếu quy định được thực thi nghiêm, đây sẽ là bước quan trọng để lập lại trật tự và củng cố niềm tin vào thị trường bất động sản TP HCM.

Trước đây, sàn giao dịch bất động sản có thể được chủ đầu tư ủy quyền hợp pháp để ký hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc chuyển nhượng với khách hàng. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định này được siết chặt, gần như chấm dứt hoàn toàn việc ủy quyền cho sàn môi giới ký thay chủ đầu tư.