Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

05-10-2025 - 19:50 PM | Bất động sản

TP HCM sắp khởi công 9 dự án lớn về hạ tầng, văn hóa và môi trường, trong đó nổi bật là công trình Cung thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP HCM sắp đồng loạt khởi công 9 dự án quan trọng, nằm trong kế hoạch thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10- Ảnh 1.

Đường nối cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, sẽ khởi công trong tháng 10

Theo UBND TP HCM, các dự án này trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đến giao thông, môi trường và bảo tồn di sản. Trong đó, nổi bật là dự án Cung thiếu nhi TP HCM – công trình sẽ được khởi công vào ngày 10-10 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cung thiếu nhi được xây dựng trên khu đất số 5-2, phường An Khánh, quy mô hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 1.124 tỉ đồng. Dự án hướng đến trở thành không gian vui chơi, học tập và sáng tạo cho trẻ em thành phố, với nhiều khu chức năng như khu trò chơi rèn luyện nhân cách, khu vận động, vườn cổ tích, khu tìm hiểu lịch sử – địa lý… Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.

Một công trình đáng chú ý khác là dự án mở rộng đường nối cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, sẽ khởi công trong tháng 10. Tuyến đường dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng, được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, với mặt đường 36 m. Các cầu trên tuyến như cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 37 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông và tăng khả năng kết nối vùng.

Bên cạnh hai dự án trên, TP HCM cũng sẽ triển khai hàng loạt công trình khác gồm: Công viên khu trường đua Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10 khu vực quận 6 cũ, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP – cơ sở 1, tu bổ, tôn tạo đình Bình Thọ và đình Linh Tây, cùng dự án nạo vét rạch Đá Đỏ nối từ đường Nguyễn Hoàng ra sông Sài Gòn.

Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị khánh thành hai dự án gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cũ và công trình nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Cùng với việc khởi công và khánh thành các dự án mới, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm như: Vành đai 2, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1), cầu Phước An, đường ĐT991B, đường ven biển ĐT994 (Vũng Tàu – Bình Thuận) và dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.

Theo Ngọc Quý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm

Toàn cảnh khu vực sẽ xây nhà hát có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á, công viên dài 4 km, dự kiến đón 6 triệu lượt khách/năm Nổi bật

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày

Sắp vận hành Trung tâm Giao dịch Bất động sản do Nhà nước quản lý: Người mua nhà có thể nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày Nổi bật

Nhà hát Ngọc Trai "vô tiền khoáng hậu" giữa Hồ Tây khiến Sun Group quyết đầu tư gần 13.000 tỷ đồng xây dựng có gì đặc biệt?

Nhà hát Ngọc Trai "vô tiền khoáng hậu" giữa Hồ Tây khiến Sun Group quyết đầu tư gần 13.000 tỷ đồng xây dựng có gì đặc biệt?

17:38 , 05/10/2025
Bắc Ninh: Kiểm tra việc nhận tiền cọc, thu tiền chênh mua bán nhà ở xã hội

Bắc Ninh: Kiểm tra việc nhận tiền cọc, thu tiền chênh mua bán nhà ở xã hội

16:22 , 05/10/2025
Doanh nghiệp BĐS 'bất động' vì tiền sử dụng đất

Doanh nghiệp BĐS 'bất động' vì tiền sử dụng đất

16:13 , 05/10/2025
Phát Đạt đã hoàn tất nghĩa vụ thuế

Phát Đạt đã hoàn tất nghĩa vụ thuế

16:12 , 05/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên