TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

TP HCM sắp đồng loạt khởi công 9 dự án quan trọng, nằm trong kế hoạch thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đường nối cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, sẽ khởi công trong tháng 10

Theo UBND TP HCM, các dự án này trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí đến giao thông, môi trường và bảo tồn di sản. Trong đó, nổi bật là dự án Cung thiếu nhi TP HCM – công trình sẽ được khởi công vào ngày 10-10 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cung thiếu nhi được xây dựng trên khu đất số 5-2, phường An Khánh, quy mô hiện đại với tổng vốn đầu tư hơn 1.124 tỉ đồng. Dự án hướng đến trở thành không gian vui chơi, học tập và sáng tạo cho trẻ em thành phố, với nhiều khu chức năng như khu trò chơi rèn luyện nhân cách, khu vận động, vườn cổ tích, khu tìm hiểu lịch sử – địa lý… Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 31-12-2028.

Một công trình đáng chú ý khác là dự án mở rộng đường nối cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, sẽ khởi công trong tháng 10. Tuyến đường dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng, được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, với mặt đường 36 m. Các cầu trên tuyến như cầu Mương Kênh và cầu vượt Đỗ Xuân Hợp cũng sẽ được nâng cấp, mở rộng lên 37 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027, góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông và tăng khả năng kết nối vùng.

Bên cạnh hai dự án trên, TP HCM cũng sẽ triển khai hàng loạt công trình khác gồm: Công viên khu trường đua Phú Thọ, Công viên Tân Chánh Hiệp, Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường 10 khu vực quận 6 cũ, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP – cơ sở 1, tu bổ, tôn tạo đình Bình Thọ và đình Linh Tây, cùng dự án nạo vét rạch Đá Đỏ nối từ đường Nguyễn Hoàng ra sông Sài Gòn.

Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị khánh thành hai dự án gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cũ và công trình nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Cùng với việc khởi công và khánh thành các dự án mới, UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm như: Vành đai 2, cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1), cầu Phước An, đường ĐT991B, đường ven biển ĐT994 (Vũng Tàu – Bình Thuận) và dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên.