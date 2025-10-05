TP HCM phát động đợt thi đua lớn

UBND TP HCM vừa phát động thi đua cao điểm "Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi" chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Yêu cầu của đợt thi đua là triển khai sâu rộng với các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Ngoài ra, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu, có mô hình sáng tạo, sáng kiến, giải pháp. Qua đó, mang lại hiệu quả nổi bật, vượt trội trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thi đua tiêu biểu của TP HCM.

Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Phụ nữ (cơ sở 1). Đây là 1 trong 9 công trình được TP HCM khởi công trong giai đoạn 1 của đợt thi đua. Ảnh: THIỆN AN

Đợt thi đua bắt đầu từ đầu tháng 10-2025, kết thúc vào ngày 31-12 và được chia thành 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 - "Quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các công trình, phần việc tiêu biểu" - TP HCM tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả 5 nội dung thi đua theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 1-7-2025 của UBND thành phố về thi đua cao điểm "100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả", chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương xác định ít nhất 1 công trình trọng điểm, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoặc ít nhất 1 mô hình, phần việc tiêu biểu.

Giai đoạn 2 - "Tăng tốc, bứt phá - hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025" - Giai đoạn này tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm (2020 - 2025), đặc biệt tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 95% theo kế hoạch được giao. Phấn đấu đạt 90% chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu hoàn thành đúng tiến độ, được gắn biển, công nhận cấp thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM sẽ xét tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, nổi bật, có mô hình, giải pháp sáng tạo được vận dụng hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thực hiện các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu, trọng điểm của thành phố nhân dịp tổng kết đợt thi đua.