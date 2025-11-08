Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú

08-11-2025 - 15:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 8-11, Nhà phát triển dự án Masterise Homes đã tổ chức Lễ thông xe đường Liên Phường, trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP HCM.

Đoạn đường Liên Phường (phường Bình Trưng, TP HCM) có điểm đầu giao với dự án The Global City và điểm cuối kết nối ra đại lộ Mai Chí Thọ – Võ Nguyên Giáp; bao gồm đường dẫn và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông trực tiếp đến Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660 m, vận tốc thiết kế trên đường 60 km/h, thiết kế đường rộng 60m.  

Tuyến Liên Phường dài 6,7 km, nối từ Nguyễn Duy Trinh, đi xuyên tâm qua The Global City, giúp tái cấu trúc bài toán giao thông cửa ngõ phía Đông. 

Tuyến đường mới rút ngắn đáng kể quãng đường từ nút giao Liên Phường – Đỗ Xuân Hợp đến ngã ba Cát Lái, đồng thời giảm áp lực cho nút giao An Phú.

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú- Ảnh 1.

Lễ thông xe đường Liên Phường

Khi tuyến Liên Phường đi vào hoạt động, cư dân khu vực Thảo Điền, phường An Khánh chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến The Global City và 10 phút từ Thủ Thiêm hoặc trung tâm phường Bến Thành. 

Khi hạ tầng đồng bộ, tuyến đường này có thể giảm ách tắc nút giao thông An Phú đoạn vừa ra cao tốc hiện nay.

Cùng ngày, chương trình đi bộ đồng hành "Chung tay xây dựng phường Bình Trưng xanh – văn minh – hiện đại – nghĩa tình" lần thứ 1 năm 2025 đã diễn ra tại The Global City thu hút gần 5.000 người tham dự.

TP HCM: Thông xe đường Liên Phường, giảm áp lực nút giao An Phú- Ảnh 2.

Người dân tham gia đi bộ tại sự kiện thông xe đường Liên Phường

Bà Cao Đoàn Ngọc Thủy - Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Trưng - nhấn mạnh tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu Đông, góp phần giải quyết bài toán giao thông cho người dân. Cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, nút giao An Phú, sân bay quốc tế Long Thành, những công trình này mang ý nghĩa to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Theo Sơn Nhung

Người lao động

