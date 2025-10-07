TP HCM yêu cầu Sở Tài chính xem xét đề xuất làm đường vượt biển của Vingroup trước ngày 10/10

Mới đây, công văn mới nhất của UBND TP HCM nêu rõ về việc xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup về đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo giao Sở Tài chính khẩn chương chủ trì, đồng thời phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tiến hành xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup.

Lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu việc tham mưu đề xuất này phải thực hiện xong trước ngày 10/10/2025. Cùng với Sở Tài chính, văn bản này cũng đã được gửi đến Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tập đoàn Vingroup để phối hợp thực hiện.

Trước đó, trong văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM, Tập đoàn Vingroup đề nghị cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tập đoàn Vingroup nêu rõ ngày 11/6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1125/QĐ-TTg phê duyệt "Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060", đã xác định rằng phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng, liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Do đó, Tập đoàn Vingroup cho rằng, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP HCM, nhu cầu hình thành trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết.

Theo Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, và đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng TP HCM trong việc hiện thực hóa các quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển của thành phố.

Cần Giờ đang có nhiều siêu dự án, hứa hẹn tạo sự phát triển đột phá trong thời gian tới. Ảnh: Phối cảnh dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ

Đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là một công trình được người dân quan tâm trong hời gian qua. Đây sẽ là tuyến đường chiến lược, được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực Cần Giờ và TP HCM sau sáp nhập.

Trên thực tế, Cần Giờ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện nay, việc di chuyển giữa hai khu vực này theo đường ngắn nhất là đi phà, với thời gian hoạt động từ 6 - 22 giờ mỗi ngày, giá vé 70.000 đồng mỗi lượt.

Trước đó, vào ngày 19/4, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ với diện tích 2.870ha, quy mô dân số gần 230.000 người. Ngoài ra, tập đoàn này cũng đề xuất đầu tư Tuyến metro nối Cần Giờ với trung tâm TP HCM.

Cần Giờ đang có nhiều sự thay đổi về hạ tầng

Nếu được triển khai, tuyến đường vượt biển sẽ giúp thời gian đi Cần Giờ- Vũng Tàu sẽ được rút ngắn đáng kể. Ảnh minh họa

Cần Giờ đang có sự thay đổi mạnh mẽ về hạ tầng, trở thành cửa ngõ và trung tâm mới của TP HCM ngay trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trên địa bàn Cần Giờ hiện có siêu dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang được thi công, cùng với nhiều dự án khác như nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao... Ngoài ra, cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang nghiên cứu triển khai.

Về dự án này, trong công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM về phản hồi kiến nghị của cử tri TP.HCM gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng cũng đã có đề cập tới.

Cụ thể, cử tri TP HCM đã đề nghị sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP HCM - Bà Rịa - Bình Dương để phát huy thế mạnh kết nối giao thông phục vụ xuất nhập khẩu và logistics.

Về vấn đề trên, trả lời cử tri, Bộ Xây dựng cho biết dự án này thuộc phạm vi quyết định TP HCM (mới) sau sáp nhập. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM có ý kiến với UBND TP HCM nghiên cứu cập nhật cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong quy hoạch thành phố sau sáp nhập, cũng như chủ trì tổ chức thực hiện đầu tư theo thẩm quyền.