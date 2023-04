TPBank đặt mục tiêu lãi 8.700 tỷ trong năm 2023, dự kiến đạt 19.800 tỷ vào năm 2028

Tại đại hội, Ban lãnh đạo TPBank sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận đạt mức 8.700 tỷ đồng.

Để đạt được con số trên, tổng tài sản dự kiến tăng 7% lên 350.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 ước tăng 6% lên 306.960 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu ở mức dưới 2,2% và tỷ lệ an toàn vốn đạt 12,6%.

Nguồn: TPBank

Ban lãnh đạo TPBank nhận định 2023 là một năm tương đối khó khăn với hoạt động ngân hàng khi điều kiện nền kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng có nhiều biến động, room tín dụng tiếp tục bị giới hạn, Ngân hàng sẽ tập trung vào việc cơ cấu lại danh mục tăng thu lãi đồng thời tìm cách giảm giá vốn đầu vào để cải thiện biên lãi thuần, tăng cường bán chéo sản phẩm, gia tăng thu nhập ngoài lãi.

Trước đó, ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, cán mốc gần 329 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong năm nay đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với năm 2021. Lãi thuần từ dịch vụ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ cũng sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Dựa trên một số tồn tại, vướng mắc trong vận hành của ngân hàng trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã định hướng hoạt động của TPBank trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số nội dung cơ bản sau:

Mục tiêu 1, tiếp tục tập trung xử lý thu hồi nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ các khoản cấp tín dụng mới để hạn chế phát sinh nợ xấu; đảm bảo tỷ lệ nợ xấu của TPBank luôn ở mức dưới 2% so với tổng dư nợ cấp tín dụng.

Mục tiêu 2, tiếp tục lành mạnh hóa tinh hình tài chính; hướng tới triển khai các hoạt động, dự án trong khuôn khổ Basel III Reforms; nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong công tác quản trị và trong các hoạt động của TPBank.

Mục tiêu 3, mở rộng quy mô kết hợp với phát triển kinh doanh đa dịch vụ; phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đa dạng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc phát triển các loại hình dịch vụ công nghệ tài chính của TPBank; bảo đảm lợi ích chính đáng cho cổ đông sở hữu và người lao động.

Mục tiêu 4, phát triển TPBank trở thành Tập Đoàn Tài Chính tư nhân hiện đại có độ bao phủ ở các lĩnh vực như ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ trung gian thanh toán, có vị thế trong khu vực và thâm nhập thị trường tài chính quốc tế. Theo đó, đến năm 2028, TPBank đặt kế hoạch đưa mức tổng tài sản lên trên 700 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 85 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 19,8 nghìn tỷ đồng và dư nợ cho vay khách hàng đạt trên 400 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu 5, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.