TPHCM chỉ đạo tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
UBND TPHCM giao các sở tham mưu các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục bồi thường, tái định cư
UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2025 và năm 2026.
Trong đó lưu ý, các dự án khó triển khai, chậm giải ngân, vướng mắc kéo dài, khả năng thực hiện thấp thì chủ động nghiên cứu, tham mưu điều chuyển vốn theo đúng quy định sang các dự án có tính khả thi cao, có khả năng hoàn thiện thủ tục nhanh, giải ngân nhanh. Điều này nhằm tạo hiệu quả lan tỏa lớn và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND TPHCM trước ngày 15-6.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn phụ trách.
Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, lãnh đạo các xã, phường, đặc khu kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cản trở, chây ì, ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các sở ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026.
Tránh tình trạng báo cáo thành tích
Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện phải quán triệt sâu sắc phương châm làm việc thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể làm thước đo đánh giá; tuyệt đối tránh tình trạng báo cáo thành tích, đăng ký tiến độ nhưng không bảo đảm khả năng thực hiện.
Kiên quyết không để xảy ra tình trạng "lách" khái niệm, "lách" quy trình, thủ tục nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoặc né tránh trách nhiệm.
