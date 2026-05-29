Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM chỉ đạo tháo gỡ hàng loạt vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TPHCM giao các sở tham mưu các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục bồi thường, tái định cư

UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn thành phố.

TPHCM: Chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng về giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Các dự án khó triển khai, chậm giải ngân, vướng mắc kéo dài, khả năng thực hiện thấp thì chủ động nghiên cứu, tham mưu điều chuyển vốn theo đúng quy định sang các dự án có tính khả thi cao

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án được bố trí vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2025 và năm 2026.

Trong đó lưu ý, các dự án khó triển khai, chậm giải ngân, vướng mắc kéo dài, khả năng thực hiện thấp thì chủ động nghiên cứu, tham mưu điều chuyển vốn theo đúng quy định sang các dự án có tính khả thi cao, có khả năng hoàn thiện thủ tục nhanh, giải ngân nhanh. Điều này nhằm tạo hiệu quả lan tỏa lớn và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, đề xuất UBND TPHCM trước ngày 15-6.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn phụ trách.

Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, đối thoại, tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các xã, phường, đặc khu kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cản trở, chây ì, ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các sở ngành, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026.

Tránh tình trạng báo cáo thành tích

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện phải quán triệt sâu sắc phương châm làm việc thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể làm thước đo đánh giá; tuyệt đối tránh tình trạng báo cáo thành tích, đăng ký tiến độ nhưng không bảo đảm khả năng thực hiện.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng "lách" khái niệm, "lách" quy trình, thủ tục nhằm hợp thức hóa hồ sơ hoặc né tránh trách nhiệm.

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Theo Quốc Anh

Người lao động

Từ Khóa:
GPMB, tphcm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 25 năm, mức lương hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh ra sao từ 1/7?

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 25 năm, mức lương hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh ra sao từ 1/7? Nổi bật

Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân

Cơ quan thuế công bố thông tin của 175 tổ chức nợ thuế thu nhập cá nhân Nổi bật

TP Đồng Nai miễn tiền thuê nhà cho nhiều nhóm đối tượng ưu tiên

TP Đồng Nai miễn tiền thuê nhà cho nhiều nhóm đối tượng ưu tiên

10:08 , 29/05/2026
Hàng không thế hệ mới - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới

Hàng không thế hệ mới - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới

10:02 , 29/05/2026
Cầu Trường Tiền ở TP. Huế lưu thông ra sao trong 150 ngày sửa chữa?

Cầu Trường Tiền ở TP. Huế lưu thông ra sao trong 150 ngày sửa chữa?

09:00 , 29/05/2026
800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

800 tỷ đồng xây cầu vượt thép dài gần 900m qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

08:23 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên