TPHCM điều chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, qua rà soát, đánh giá việc thực hiện một số công việc theo kế hoạch cải tạo chung cư cũ đã chậm so với thời hạn được giao và thực tiễn phát sinh một số tình tiết mới khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính.

Do đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các quy định pháp luật mới ban hành liên quan công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Đồng thời, tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 4207/KH-UBND ngày 11/6/2025 của UBND TPHCM về tổ chức thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn, trình UBND TPHCM xem xét trước ngày 20/9.

Sở Xây dựng TPHCM được giao khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chung cư cũ .

Về công tác kiểm định chung cư, Sở Xây dựng được giao khẩn trương lập danh mục các chung cư cần kiểm định, trình UBND TPHCM xem xét. Khẩn trương có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu để hướng dẫn thống nhất việc lập dự toán kinh phí kiểm định chung cư.

UBND TPHCM giao UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng, có báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/9 để rà soát, tổng hợp gửi Sở Tài chính trước ngày 20/9 để bố trí kinh phí kiểm định chung cư theo quy định.

Về công tác sửa chữa chung cư, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND phường, xã, đặc khu rà soát, ưu tiên thực hiện sửa chữa các chung cư theo Kế hoạch số 4207/KH-UBND, có dấu hiệu hư hỏng; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

UBND TPHCM cũng giao UBND phường, xã, đặc khu chủ động rà soát, thực hiện các hoạt động xử lý chuyển tiếp và công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Quá trình thực hiện công tác lập quy hoạch các chung cư cũ cần xem xét, nghiên cứu yếu tố thực tiễn, vị trí, diện tích đất... để xác định chức năng, chỉ tiêu quy hoạch đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tính khả thi thực hiện kêu gọi đầu tư. Trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền xử lý, chủ động có văn bản đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn xử lý để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện công tác quy hoạch các chung cư cũ trong thời gian chờ kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, tổng hợp đề xuất giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch các chung cư cũ.