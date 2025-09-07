TPHCM: Ghi được hình ảnh vi phạm giao thông, người dân có thể gửi về địa chỉ nào?

Thời gian qua, không ít trường hợp phương tiện vi phạm luật giao thông và được người dân ghi lại. Sau khi có hình ảnh, clip, một số người đã biết chuyển hình ảnh, thông tin nói trên đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Đơn cử như trường hợp xe đầu kéo đi sai làn đường , vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13, xảy ra vào chiều 6/9. Hành vi vi phạm của lái xe đầu kéo được camera hành trình trên ô tô ghi lại, sau đó chuyển cho cảnh sát giao thông. Từ đó, Phòng Cảnh sát Giao thông ( CSGT ) Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, chỉ vài tiếng sau đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt về lỗi đi sai làn đường (mức phạt 5 triệu đồng), vượt đèn đỏ (mức phạt 19 triệu đồng) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp không biết cung cấp thông tin vi phạm cho ai, đơn vị nào và mong muốn được hướng dẫn để phát huy vai trò tai, mắt của người dân.

CSGT lập biên bản xử phạt hành chính tài xế lái xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13

Để người dân nắm rõ cách thức cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm luật giao thông, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai thư ngỏ “Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông ”. Theo đó, Phòng CSGT cùng công an các địa phương sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, trực tiếp và qua tin báo của người dân, các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ người dân cung cấp. Qua đó, lực lượng công an đã xác minh, xử lý các trường hợp đủ căn cứ, lập biên bản vi phạm với các lỗi chủ yếu là: Đi ngược chiều, sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đỗ xe ngược chiều, chở quá tải,…

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình… ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu có) cùng các thông tin có liên quan gửi đến Phòng CSGT hoặc công an các xã, phường để xử lý. Đồng thời, người dân khi cung cấp thông tin cần cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc phương thức liên lạc trong trường hợp công an cần liên hệ lại để phản hồi kết quả xử lý. Công an sẽ bảo mật danh tính của người cung cấp tin.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM, trường hợp người dân cung cấp nhiều thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn được khen thưởng, biểu dương theo quy định.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến nghị người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm , tai nạn, ùn tắc giao thông… có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521; đường dây nóng: 0326080808; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo: “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”.