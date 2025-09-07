Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Ghi được hình ảnh vi phạm giao thông, người dân có thể gửi về địa chỉ nào?

07-09-2025 - 15:15 PM | Xã hội

Sau vụ lái xe đầu kéo vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 bị người dân ghi hình chuyển cho cảnh sát, đã bị xử phạt 24 triệu đồng, nhiều ý kiến muốn tìm hiểu về cơ chế người dân cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông cho cơ quan chức năng. Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM đã trả lời phóng viên Tiền Phong về nội dung này.

Thời gian qua, không ít trường hợp phương tiện vi phạm luật giao thông và được người dân ghi lại. Sau khi có hình ảnh, clip, một số người đã biết chuyển hình ảnh, thông tin nói trên đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm.

Đơn cử như trường hợp xe đầu kéo đi sai làn đường , vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13, xảy ra vào chiều 6/9. Hành vi vi phạm của lái xe đầu kéo được camera hành trình trên ô tô ghi lại, sau đó chuyển cho cảnh sát giao thông. Từ đó, Phòng Cảnh sát Giao thông ( CSGT ) Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc xác minh, chỉ vài tiếng sau đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt về lỗi đi sai làn đường (mức phạt 5 triệu đồng), vượt đèn đỏ (mức phạt 19 triệu đồng) và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp không biết cung cấp thông tin vi phạm cho ai, đơn vị nào và mong muốn được hướng dẫn để phát huy vai trò tai, mắt của người dân.

TPHCM: Ghi được hình ảnh vi phạm giao thông, người dân có thể gửi về địa chỉ nào?- Ảnh 1.

TPHCM: Ghi được hình ảnh vi phạm giao thông, người dân có thể gửi về địa chỉ nào?- Ảnh 2.

CSGT lập biên bản xử phạt hành chính tài xế lái xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên tuyến quốc lộ 13

Để người dân nắm rõ cách thức cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm luật giao thông, phóng viên báo Tiền Phong đã liên hệ với lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai thư ngỏ “Toàn dân chung tay, góp sức phòng ngừa tai nạn giao thông ”. Theo đó, Phòng CSGT cùng công an các địa phương sẽ tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Zalo, trực tiếp và qua tin báo của người dân, các cơ quan, tổ chức.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ người dân cung cấp. Qua đó, lực lượng công an đã xác minh, xử lý các trường hợp đủ căn cứ, lập biên bản vi phạm với các lỗi chủ yếu là: Đi ngược chiều, sai làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đỗ xe ngược chiều, chở quá tải,…

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình… ghi nhận thông tin, hình ảnh kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu có) cùng các thông tin có liên quan gửi đến Phòng CSGT hoặc công an các xã, phường để xử lý. Đồng thời, người dân khi cung cấp thông tin cần cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc phương thức liên lạc trong trường hợp công an cần liên hệ lại để phản hồi kết quả xử lý. Công an sẽ bảo mật danh tính của người cung cấp tin.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TPHCM, trường hợp người dân cung cấp nhiều thông tin kịp thời, có giá trị, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn được khen thưởng, biểu dương theo quy định.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến nghị người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm , tai nạn, ùn tắc giao thông… có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521; đường dây nóng: 0326080808; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn hoặc trang Zalo: “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”.

Thông báo quan trọng liên quan đến tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội

Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 7: Miền Bắc sẽ mưa rất to ở khu vực nào?

Tin mới nhất về cơn bão số 7: Miền Bắc sẽ mưa rất to ở khu vực nào? Nổi bật

Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội

Khởi tố 1 Youtube có tiếng trên mạng xã hội

14:33 , 07/09/2025
Truy nã đối tượng Phạm Tích Thành

Truy nã đối tượng Phạm Tích Thành

12:57 , 07/09/2025
Cuộc sống kín tiếng của giang hồ Mạnh ‘gỗ’ – ông trùm ‘người phán xử’ xứ Thanh

Cuộc sống kín tiếng của giang hồ Mạnh ‘gỗ’ – ông trùm ‘người phán xử’ xứ Thanh

11:31 , 07/09/2025
Xe ô tô "độ" kiểu dáng, nâng đời có đạt khi đi đăng kiểm?

Xe ô tô "độ" kiểu dáng, nâng đời có đạt khi đi đăng kiểm?

10:59 , 07/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên