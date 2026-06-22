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TPHCM: Giám đốc ngân hàng dùng hợp đồng giả cách "bẫy" khách hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Lợi dụng vị trí công tác và lòng tin của khách hàng, giám đốc ngân hàng đã thực hiện chuỗi hành vi gian dối, chiếm đoạt 17,3 tỉ đồng.

Ngày 22-6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Trần Tuấn (SN 1987; quê Đắk Lắk) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, Trần Tuấn tham gia các sàn giao dịch vàng ảo và bị thua lỗ nặng. Để có tiền gỡ gạc và tiêu xài, Tuấn đã tận dụng danh nghĩa Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại CP Á Châu (ACB) để đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm dịch vụ "đáo hạn ngân hàng" với lãi suất cao để dụ dỗ các nạn nhân.

Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo khai đã nạp vào sàn vàng ảo Trustmarket (khoảng 2,8 tỉ đồng), cá cược bóng đá trên trang 188BET, đầu tư chứng khoán và trả nợ cá nhân. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ điện thoại của bị cáo, bên trong chứa nhiều hình ảnh liên quan đến ứng dụng giao dịch MetaTrade 5.

Thủ đoạn "Hợp đồng giả cách"

Một trong những phương thức lừa đảo của Tuấn là thuyết phục nạn nhân ký các "hợp đồng giả cách". Cụ thể, vào tháng 8-2023, Tuấn liên hệ với vợ chồng ông L.C và bà D.T.A. để hỏi vay tiền. Mặc dù ông bà này không có ý định bán nhà nhưng Tuấn đã nói dối rằng việc ký hợp đồng bán căn nhà tại đường Đoàn Giỏi (quận Tân Phú, TPHCM trước đây) thực chất chỉ là "giả cách" để vay tiền làm dịch vụ đáo hạn trong 3 ngày, sau đó Tuấn sẽ hủy hợp đồng đặt cọc.

Tin tưởng "sếp" ngân hàng, các nạn nhân đã ký hợp đồng đặt cọc với bên thứ ba và chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho Tuấn. Cùng lúc đó, Tuấn còn đưa nhân viên tín dụng ngân hàng khác đến để tạo lòng tin, tiếp tục chiếm đoạt tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của vợ chồng ông C. và một nhân viên ngân hàng khác trong vụ này là 6 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Tuấn còn nhờ bà N.T.B.T. (một khách hàng của ACB) đứng tên ký hồ sơ vay vốn từ ông Đ.B.L. và ông H.T.C. bằng cách thế chấp các quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn, TPHCM trước đây. Sau khi các bị hại giải ngân, Tuấn yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của mình rồi chiếm đoạt.

Đối mặt khung hình phạt đến 20 năm tù

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Trần Tuấn đã chiếm đoạt của các nạn nhân là 17,3 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo chỉ khắc phục khoảng 2 tỉ đồng.

TPHCM: Giám đốc ngân hàng dùng hợp đồng giả cách "bẫy" khách hàng - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

VKSND TPHCM nhận định hành vi của bị can là đặc biệt nguy hiểm, xâm hại quyền sở hữu tài sản của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Trần Tuấn bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù. Bị cáo còn phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là lợi dụng chức vụ, quyền hạn và phạm tội 2 lần trở lên.

Riêng các cá nhân liên quan do không biết mục đích gian dối của Tuấn và không hưởng lợi nên cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự về vai trò đồng phạm.

Tại phiên xét xử hôm nay, do quá trình xét hỏi xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo tính khách quan.

Theo Ý Linh

Người lao động

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