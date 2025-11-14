TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về chủ trương sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách TPHCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng.

Đại biểu HĐND TPHCM nhấn nút thông qua nghị quyết hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỉ đồng để xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, TPHCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỉ đồng để thực hiện dự án thành phần 4 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh" thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Về tình hình dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban giao thông), cho biết đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để sớm lựa chọn được nhà đầu tư và phấn đấu đảm bảo tiến độ khởi công vào tháng 3-2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Phối cảnh đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo đó, dự án thành phần 1 "đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT)", dự kiến thời gian đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khoảng 3 tháng (tháng 11-2025 đến 1-2026).

Dự án thành phần 2 "đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc", dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và dự kiến khởi công trong tháng 11-2025.

Dự án thành phần 3 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc đoạn qua TPHCM", hiện nay, UBND các xã có dự án đi qua (Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông) đang thực hiện công tác liên quan quan giải phóng mặt bằng như phê duyệt phương án bồi thường, bắt đầu chi trả trường hợp bị ảnh hưởng trong tháng 11 và bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 11 này.

Tương tự, dự án thành phần 4 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh", tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường và đang tiến hành công tác chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.