TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc

14-11-2025 - 16:12 PM | Bất động sản

Công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư đang được triển khai để hướng tới mốc thời gian tháng 3-2026 khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) khóa X, HĐND TPHCM thông qua nghị quyết về chủ trương sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách TPHCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng.

TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc- Ảnh 1.

Đại biểu HĐND TPHCM nhấn nút thông qua nghị quyết hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỉ đồng để xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (ẢNH: DUY PHÚ).

Theo đó, TPHCM hỗ trợ tỉnh Tây Ninh 1.806 tỉ đồng để thực hiện dự án thành phần 4 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh" thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Về tình hình dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban giao thông), cho biết đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để sớm lựa chọn được nhà đầu tư và phấn đấu đảm bảo tiến độ khởi công vào tháng 3-2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

TPHCM hỗ trợ Tây Ninh 1.806 tỉ đồng làm cao tốc- Ảnh 2.

Phối cảnh đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Theo đó, dự án thành phần 1 "đầu tư xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT)", dự kiến thời gian đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khoảng 3 tháng (tháng 11-2025 đến 1-2026).

Dự án thành phần 2 "đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc", dự kiến tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và dự kiến khởi công trong tháng 11-2025.

Dự án thành phần 3 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc đoạn qua TPHCM", hiện nay, UBND các xã có dự án đi qua (Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông) đang thực hiện công tác liên quan quan giải phóng mặt bằng như phê duyệt phương án bồi thường, bắt đầu chi trả trường hợp bị ảnh hưởng trong tháng 11 và bàn giao mặt bằng từ cuối tháng 11 này.

Tương tự, dự án thành phần 4 "bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TPHCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh", tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường và đang tiến hành công tác chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 51 km, tổng vốn đầu tư hơn 19.600 tỉ đồng được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8-2024. Giai đoạn 1 được triển khai theo hình thức BOT, quy mô 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp; tốc độ tối đa 120 km/h.

Ngày 19-8, UBND TPHCM phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh đã khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP HCM - Mộc Bài (gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật).

Dự án cao tốc vượt núi 25.000 tỷ đồng đẹp nhất Việt Nam mà Tập đoàn Sơn Hải muốn đầu tư có tín hiệu mới

Theo Quốc Anh

Người lao động

