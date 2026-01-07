Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM khởi động thi tuyển kiến trúc nút giao Gò Công

07-01-2026 - 14:01 PM | Bất động sản

UBND TPHCM tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nút giao Gò Công, hướng tới thiết kế hiện đại, độc đáo, an toàn và phù hợp cảnh quan đô thị.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định liên quan tới thi tuyển "Phương án kiến trúc nút giao thông Gò Công" thuộc dự án hoàn chỉnh nút giao và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến Vành đai 3.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng kiến trúc độc đáo, hiện đại, khả thi, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình giao thông và phù hợp với cảnh quan đô thị của thành phố.

TPHCM khởi động thi tuyển kiến trúc Nút giao Gò Công - Ảnh 1.

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước)

Nút giao thông Gò Công nằm tại giao lộ giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển (phường Long Phước), với phạm vi nghiên cứu gồm đường Liên vùng 4, đường Vành đai 3 và nhánh nối Vành đai 3 – nút giao Trạm 2 Thủ Đức, trên tổng diện tích khoảng 24,87 ha.

Theo quy hoạch, nút giao sẽ được đầu tư ở dạng khác mức bốn tầng kết hợp đảo tròn, các nhánh Ramp và hầm chui, đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn và tách nhập dòng giao thông hiệu quả.

Dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công được kỳ vọng cải thiện kết nối giữa Vành đai 3 và Vành đai 2, giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, đồng thời góp phần chỉnh trang khu vực xung quanh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển TPHCM đến năm 2040.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TPHCM.

Đối tượng dự thi là các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm về kiến trúc, quy hoạch và giao thông; các cá nhân hoặc tổ chức không đáp ứng yêu cầu, cũng như thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật sẽ không được tham gia.

Kết quả cuộc thi sẽ là căn cứ để thành phố lựa chọn phương án thiết kế triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo Ngọc Quý

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha

Sau khi Vingroup, Sun Group, T&T... ồ ạt đổ bộ vào Tây Ninh, một doanh nghiệp liên quan đến Ecopark sắp gia nhập cuộc đua với khu đô thị 260ha Nổi bật

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding

Từ tiên phong cửa hiện đại đến khát vọng phát triển khu đô thị xanh trên cả nước: Hành trình chuyển mình ngoạn mục của Eurowindow Holding Nổi bật

Một dự án KĐT rộng hơn 100ha tại tỉnh sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới mà KBC của đại gia Đặng Thành Tâm "đeo đuổi" hơn 20 năm bất ngờ có diễn biến mới

Một dự án KĐT rộng hơn 100ha tại tỉnh sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới mà KBC của đại gia Đặng Thành Tâm "đeo đuổi" hơn 20 năm bất ngờ có diễn biến mới

13:05 , 07/01/2026
Tây Ninh có khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng

Tây Ninh có khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng

12:27 , 07/01/2026
2 phân khu KĐT sinh thái thể thao hơn 500 ha tại Bắc Ninh tìm được chủ đầu tư

2 phân khu KĐT sinh thái thể thao hơn 500 ha tại Bắc Ninh tìm được chủ đầu tư

12:23 , 07/01/2026
Chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sắp nhận ít nhất 3 quỹ đất từ TPHCM

Chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng sắp nhận ít nhất 3 quỹ đất từ TPHCM

11:46 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên