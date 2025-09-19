TPHCM kiến nghị gỡ vướng xác định giá đất cho 100 dự án

UBND TP HCM vừa có vă bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường kiến nghị xem xét sửa đổi quy định tại điều 63 Nghị định 102/2024 của Luật Đất đai 2024.

Theo UBND TP HCM, quy định hiện hành yêu cầu xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) với các khu đất Nhà nước giao, cho thuê trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Tuy nhiên thực tế triển khai, TP HCM gặp nhiều khó khăn bởi thời điểm xác định giá đất cụ thể đã quá lâu, các thông tin cần thiết hầu như không thể thu thập. Thành phố đã báo cáo Bộ Nông nghiệp & Môi trường về vướng mắc, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng có hướng dẫn giải quyết, song phương pháp này không khả thi vì thiếu dữ liệu so sánh tương đồng trong quá khứ.

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015.

UBND TP HCM cho rằng sự bế tắc trong xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn, khiến hàng trăm dự án phải tạm dừng thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố cũng như tiến trình đô thị hóa cả nước. Hiện còn khoảng 100 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng này.

Để tháo gỡ, thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Theo UBND TP HCM, cách làm này sẽ phản ánh sát giá thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành, được dùng để tính giá đất. Mỗi năm hệ số này sẽ thay đổi cho phù hợp điều kiện phát triển địa phương.