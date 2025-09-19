Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM kiến nghị gỡ vướng xác định giá đất cho 100 dự án

19-09-2025 - 10:44 AM | Bất động sản

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015, cách làm này sẽ phản ánh sát giá thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

UBND TP HCM vừa có vă bản gửi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Môi trường kiến nghị xem xét sửa đổi quy định tại điều 63 Nghị định 102/2024 của Luật Đất đai 2024.

Theo UBND TP HCM, quy định hiện hành yêu cầu xác định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) với các khu đất Nhà nước giao, cho thuê trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực.

Tuy nhiên thực tế triển khai, TP HCM gặp nhiều khó khăn bởi thời điểm xác định giá đất cụ thể đã quá lâu, các thông tin cần thiết hầu như không thể thu thập. Thành phố đã báo cáo Bộ Nông nghiệp & Môi trường về vướng mắc, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất cũng có hướng dẫn giải quyết, song phương pháp này không khả thi vì thiếu dữ liệu so sánh tương đồng trong quá khứ.

TPHCM kiến nghị gỡ vướng xác định giá đất cho 100 dự án- Ảnh 1.

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015.

UBND TP HCM cho rằng sự bế tắc trong xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn, khiến hàng trăm dự án phải tạm dừng thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của thành phố cũng như tiến trình đô thị hóa cả nước. Hiện còn khoảng 100 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng này.

Để tháo gỡ, thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015. Theo UBND TP HCM, cách làm này sẽ phản ánh sát giá thị trường và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành, được dùng để tính giá đất. Mỗi năm hệ số này sẽ thay đổi cho phù hợp điều kiện phát triển địa phương.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa

Sun Group vào cuộc làm khu du lịch 1.000ha, điểm duy nhất của Việt Nam cho phép du lịch xuyên biên giới không cần visa Nổi bật

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh “tăng tốc” giải phóng mặt bằng, mở đường triển khai siêu dự án 1 tỷ USD của HDMon tại đặc khu Vân Đồn Nổi bật

Khách mua nhà tại các đại dự án của Vingroup, FLC, Bitexco, Sunshine...tại Hà Nội chú ý thông tin này

Khách mua nhà tại các đại dự án của Vingroup, FLC, Bitexco, Sunshine...tại Hà Nội chú ý thông tin này

10:43 , 19/09/2025
VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m

VNPT chuẩn bị “rót” 1.500 tỷ đồng xây Trung tâm Công nghệ tại “đất vàng” Tây Hồ Tây, cách khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô chưa đến 200m

10:42 , 19/09/2025
Giá nhà tăng, làm việc 26 năm mới mua được chung cư

Giá nhà tăng, làm việc 26 năm mới mua được chung cư

10:17 , 19/09/2025
Tầm nhìn song hải: Vị thế tinh hoa của Blanca 6-7 tại Vũng Tàu

Tầm nhìn song hải: Vị thế tinh hoa của Blanca 6-7 tại Vũng Tàu

10:00 , 19/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên