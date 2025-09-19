Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việc chuyển nhượng Lam Hạ Center Point không chỉ đóng góp quan trọng vào KQKD quý III/2025, mà còn giúp DIC Corp bổ sung nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá trị chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Theo kế hoạch, dự án này sẽ được hạch toán vào kết quả kinh doanh quý III/2025.

Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín cho biết, việc chuyển nhượng Lam Hạ Center Point không chỉ đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh quý III/2025, mà còn giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Phú Thọ…

Dự án Lam Hạ Center Point được triển khai từ năm 2019, có diện tích 13,6 ha với tổng vốn đầu tư 2.115 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm của DIC giai đoạn 2021 – 2025.

Theo quy hoạch, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 106 căn shophouse, 32 căn biệt thự, 90 căn nhà liền kề cùng ba khối trung tâm thương mại kết hợp chung cư cao từ 15 đến 20 tầng. Dự kiến dự án sẽ cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.400 cư dân.

DIC Corp dự kiến báo lãi đột biến quý III/2025 nhờ thương vụ bán dự án nghìn tỷ ở Ninh Bình- Ảnh 1.

Ước tính DIC Corp có thể lãi 484,4 tỷ đồng khi chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point.

Trước khi được chuyển nhượng, dự án Lam Hạ Center Point đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý: điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lựa chọn nhà đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích đất, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định và phê duyệt hồ sơ nghiên cứu khả thi kèm thiết kế cơ sở. Các thủ tục điều chỉnh giao đất cũng đã được hoàn thiện.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, DIC Corp đã rót 815,6 tỷ đồng vào dự án khu nhà ở Lam Hạ, tăng mạnh so với mức 233,6 tỷ đầu năm. Như vậy, ước tính tập đoàn có thể lãi 484,4 tỷ đồng khi chuyển nhượng dự án.

Nhờ hoàn tất việc bán dự án Lam Hạ, kết quả kinh doanh quý III dự kiến sẽ tăng đột biến, đóng góp đáng kể vào khả năng hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế 718 tỷ đồng năm nay. Trước đó trong nửa đầu năm 2025, DIC Corp mới hoàn thành 5% kế hoạch lợi nhuận khi ghi nhận lãi trước thuế hơn 38 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của DIC Corp đã vượt mốc 3.000 tỷ đồng, tăng thêm 582 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khách hàng mua trả tiền trước ở khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên vẫn lớn nhất với 1.306 tỷ đồng, tăng thêm 82 tỷ so với đầu năm. Khách hàng mua sản phẩm trả tiền trước tại dự án căn hộ chung cư A2-1 khu Chí Linh Center, Vũng Tàu tăng mạnh từ 843 tỷ lên 1.289 tỷ đồng; dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, Hậu Giang (dự án DIC Victory City) cũng tăng từ 129 tỷ lên 207 tỷ đồng.

