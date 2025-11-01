TPHCM muốn ban hành bảng giá đất mới theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản số 10318 gửi UBND TPHCM về xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo trình tự thủ tục rút gọn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, hiện nay đơn vị đang đề nghị các xã, phường, đặc khu, Thuế TPHCM và các thuế cơ sở, Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, các chi nhánh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ tổng hợp, tính toán, cân chỉnh đề xuất bảng giá đất áp dụng ngày 1/1/2026 và gửi dự thảo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, đồng thời đăng tải dự thảo bảng giá đất lên Cổng thông tin TPHCM để lấy ý kiến rộng rãi cơ quan, tổ chức và nhân dân thành phố.

Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định bảng giá đất có ý kiến và gửi Sở Tư pháp thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Sau đó tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM kèm dự thảo bảng giá đất, để UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, phê duyệt.

Để kịp tiến độ thực hiện xây dựng và báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TPHCM quyết định bảng giá đất lần đầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn để áp dụng từ ngày 1/1/2026 với trình tự, thủ tục rút gọn theo Điều 50, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

TPHCM đang đề nghị các đơn vị cung cấp cung cấp dữ liệu giá đất các tuyến đường, tuyến đường dự kiến và các dự án tái định cư để xây dựng bảng giá đất.

Trước đó, UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM, áp dụng từ ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 3 Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, TPHCM đang triển khai dự án điều tra, khảo sát giá đất trên toàn địa bàn để xây dựng bảng giá đất thống nhất lần đầu tiên. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tính thuế, phí, lệ phí và quản lý thị trường bất động sản, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư, xây dựng và giao dịch.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tập trung điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất đến từng thửa, trên cơ sở vùng giá trị và thửa đất chuẩn. TPHCM sẽ xác định loại đất, khu vực, vị trí tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê số lượng, phân loại thửa đất. Tổng hợp, phân tích, đánh giá việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để hình thành bảng giá mới.

Trên cơ sở đó, các vùng giá trị sẽ được thiết lập, thửa đất chuẩn được lựa chọn, xác định giá cụ thể và xây dựng bảng tỉ lệ so sánh để hình thành bảng giá chi tiết. Việc điều tra sẽ tiến hành trên phạm vi toàn TPHCM, đơn vị cơ bản là cấp xã, phường. Kết quả ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu cho TPHCM.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất sẽ có ba phiếu điều tra do chính quyền cấp xã thực hiện. Bên cạnh các tuyến đã có trong bảng giá đất hiện hành, đơn vị tư vấn sẽ khảo sát bổ sung thêm những tuyến, đoạn đường mới phát sinh để dữ liệu sát với thực tế.

Tổng cộng, TPHCM sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến, đoạn đường. Dự án có tổng kinh phí hơn 16,2 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12/2025, kịp hoàn thành và áp dụng bảng giá đất thống nhất từ ngày 1/1/2026.

Trong thời gian chờ đợi, TPHCM sẽ tiếp tục áp dụng 3 quyết định hiện hành, gồm quyết định số 79/2024/QĐ-UBND cho TPHCM trước sáp nhập, quyết định số 63/2024/QĐ-UBND với Bình Dương cũ, quyết định số 26/2024/QĐ-UBND đối với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cho đến hết năm 2025.