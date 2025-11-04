TPHCM muốn làm tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo văn bản vừa được UBND TPHCM ban hành, Tập đoàn Vingroup được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu , trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản.

Nguồn kinh phí để thực hiện nghiên cứu và lập hồ sơ do Vingroup tự cân đối, không sử dụng ngân sách thành phố. Sau khi hoàn thành, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp sau khi thẩm định, báo cáo không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng mà nhà đầu tư chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Khi đó, Vingroup tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được khiếu kiện vì bất kỳ lý do gì.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND TPHCM đề nghị nhà đầu tư ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý chuyên môn của các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện, đạt hiệu quả và chất lượng; phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp định hướng, quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TPHCM (sau sáp nhập) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành.

Minh họa hướng tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup

Sản phẩm nghiên cứu của Tập đoàn Vingroup có thể chuyển giao cho TPHCM để làm tài liệu, dữ liệu trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện thủ tục tiếp theo liên quan dự án nếu thành phố cần.

UBND TPHCM cũng lưu ý việc giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án không ràng buộc điều kiện chỉ định Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp quy hoạch chung

Trong văn bản đề xuất gửi UBND TPHCM trước đó, Vingroup cho rằng sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Do đó, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TPHCM cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố.