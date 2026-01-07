TPHCM sẽ khởi công nhiều công trình lớn trong năm 2026

Ngày 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3

Thống nhất 7 nội dung quan trọng

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 7 nội dung quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị TPHCM.

Cụ thể, chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo phương thức PPP (Hợp đồng BT); chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM.

Chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; dự thảo Đề án "Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Đề án 22/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Xác định cực tăng trưởng mới của thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết tốc độ tăng trưởng của thành phố năm 2025 thấp hơn mục tiêu 8,5% đề ra. Tuy nhiên, vào quý IV-2025, thành phố đã có những tín hiệu phục hồi tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 9%.

"Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tin tưởng đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026" - Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị

Thông tin về dự thảo Đề án "Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao", ông Trần Lưu Quang cho hay khu vực dịch vụ đóng vai trò then chốt khi chiếm tới 51% tỷ trọng đóng góp ngân sách.

Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thống nhất chủ trương, phê duyệt đề án phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn và giao các ban ngành liên quan hoàn thiện, thực hiện.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu

Về Nghị quyết 26, ông Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố cùng các sở, ngành tích cực giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, khắc phục sai sót, khuyết điểm.

Thành phố định hướng phát triển khu vực này thành cực tăng trưởng mới, nơi có Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, Trung tâm Văn hóa lớn, Trung tâm Tài chính quốc tế và hàng loạt công trình xứng tầm quy mô TPHCM.

Đại biểu tham dự hội nghị

Ông Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ chỉ đạo xây dựng sơ đồ Gantt và kế hoạch chi tiết để tập trung xây dựng, khởi công các công trình lớn trong năm 2026.

Các dự án bao gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Trung tâm Hội nghị biểu diễn, Tượng đài Thống Nhất, Trung tâm Tài chính quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Về Đề án 22, Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thực hiện chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", thành phố đã thực hiện sắp xếp. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, thành phố nhận thấy cần có những sự điều chỉnh để hợp lý hơn.

"Các nội dung được xem xét, kết luận tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM, để thành phố đảm đương được những yêu cầu của Trung ương cũng như kỳ vọng và mong muốn của người dân" - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Từ đó, ông đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.