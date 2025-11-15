TPHCM xác định giá đất cụ thể cho loạt dự án

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM vừa gửi thư khen Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, 10 tháng năm nay, tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt 75.195 tỷ đồng, tăng 53.903 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (21.292 tỷ đồng), tương ứng với mức tăng trưởng tới 353%. Con số này đóng góp đáng kể vào tổng thu ngân sách Nhà nước của TPHCM - đạt 652.509 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM khẳng định, kết quả trên cho thấy hiệu quả công tác điều hành, phối hợp và nỗ lực của toàn ngành trong việc khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai, một trong những trụ cột phát triển của TPHCM.

Riêng công tác xác định giá đất cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã xác định đây là khâu trọng tâm của công tác tài chính đất đai, có vai trò trực tiếp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, cá nhân khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong 10 tháng đầu năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã tiếp nhận, thẩm định và trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM 65 hồ sơ dự án, với tổng số thu dự kiến lên tới 64.200 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, tổng số hồ sơ đã được phê duyệt đạt 69.617 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tại khu vực 1 (TPHCM cũ), có 12 hồ sơ đã được phê duyệt, với tổng số thu 58.016 tỷ đồng. Nhiều dự án có giá trị thu lớn, tạo dấu ấn đột phá như dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (27.317 tỷ đồng), dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng), dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng)…

Tại khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã thẩm định và trình 46 dự án, tổng số thu đạt 7.485 tỷ đồng - chủ yếu tập trung tại các khu công nghiệp, khu đô thị mở rộng và vùng ven phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ.

Đối với khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), có 7 dự án được phê duyệt, tổng số thu 4.116 tỷ đồng. Trong đó nhiều dự án du lịch, cảng biển, logistics tạo động lực phát triển vùng duyên hải.

Bên cạnh nguồn thu từ tiền sử dụng đất, khoản thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước cũng tăng mạnh - đạt hơn 13.605 tỷ đồng và tăng 7.962 tỷ đồng so với cùng kỳ (tăng tương ứng 241%).

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng tập trung tháo gỡ dứt điểm các hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tồn đọng kéo dài từ giai đoạn 2003 - 2013 với tổng số 84 hồ sơ.