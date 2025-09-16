Trạm BOT ở Đà Nẵng "đặt sai chỗ", xe né trạm, bế tắc xử lý

Ngày 16-9, UBND phường An Thắng xác nhận đã có báo cáo về một số nội dung liên quan Trạm thu phí BOT tại Km943+750/QL.1 (Trạm BOT-545) gửi UBND TP Đà Nẵng.

Trạm thu phí ở Đà Nẵng: Dân chịu thiệt vì đóng phí BOT 2 lần?

UBND phường An Thắng cho biết theo báo cáo ngày 9-9 của Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường, căn cứ công văn ngày 2-7-2024 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam (cũ):

"Dự án bổ sung đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, km 942 - Km947 Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Nam được Bộ GTVT phê duyệt bổ sung vào dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ.1 đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước (Km933-Km942) tại quyết định năm 2011, tổng mức đầu tư hơn 372 tỉ đồng, trong đó vốn Nhà nước chi trả 48,60% và vốn BOT 51,40%. Dự án này hoàn thành việc thu phí hoàn vốn từ 0 giờ ngày 2-8-2020.

Như vậy, sau ngày 2-8-2020, việc đặt trạm thu phí tại vị trí trên đoạn tuyến (Km942-Km947) thuộc dự án BOT đã hoàn thành quyết toán thu phí là không đảm bảo quy định, đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 (từ ngày 2-8-2020 đến nay) đối với những xe lưu thông qua trạm nhưng không đi qua dự án thành phần 1: Mở rộng Quốc lộ.1 đoạn Km947-Km987".

Trạm BOT 545 đặt trên đoạn đường đã hoàn thành việc thu phí hoàn vốn

Theo UBND phường An Thắng, hiện nay, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông như xe con, xe tải nhỏ các loại… không đi qua trạm thu phí mà đi vòng qua điểm mở dãi phân cách giữa tại Km944+250 vào đường khu dân cư số 2, đô thị Điện Thắng, thuộc phường Điện Thắng Trung (cũ) nay là phường An Thắng, gây hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông trong khu vực dân cư, nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông.

Qua nhiều lần họp tiếp xúc cử tri có ý kiến liên quan đến việc các xe tránh Trạm thu phí (BOT) để đi vào đường giao thông của địa phương, đặc biệt rất nguy hiểm đối với việc đi lại của hàng trăm học sinh trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống tại vị trí trên vào giờ cao điểm và khi tan trường.

Vì vậy, để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn phường, UBND phường An Thắng đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng có phương án giải quyết và kiến nghị với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề liên quan trạm thu phí BOT đặt tại Km 943+750/ Quốc lộ 1 cũng như có cơ sở trả lời ý kiến của Nhân dân và cử tri địa phương.

Đề xuất Nhà nước mua lại Trạm BOT tại Đà Nẵng

Liên quan nội dung này, theo công văn của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam (cũ) vào tháng 7-2024, vị trí đặt Trạm BOT-545 thuộc dự án BOT đã hoàn thành quyết toán thu phí là không đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, khi dời đến vị trí thuộc phạm vi dự án BOT đoạn Km947 – Km987 thì khoảng cách giữa trạm này và Trạm thu phí Tam Xuân (thuộc xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) có khoảng cách gần (nhỏ hơn 40 km).

Điều này có nguy cơ cao về sự phản ứng không đồng thuận của người dân liên quan đến vị trí trạm mới.

Sở GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) xem xét, có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản báo cáo cấp thẩm quyền mua lại toàn bộ dự án.

Trường hợp Nhà nước chưa bố trí đủ nguồn vốn, trên cơ sở nguyên tắc "hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân", có thể đề nghị Nhà nước mua lại một phần dự án; nghiên cứu, đánh giá kỹ việc di dời trạm thu phí đến vị trí thuận lợi, phù hợp, đảm bảo an sinh và đúng quy định…

Vào ngày 4-7-2024, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn gửi Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị những nội dung như trên.

Được biết, ngày 26-5 vừa qua, Công ty CP Xây dựng công trình 545 (gọi tắt là Công ty 545) - đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét không đưa khoản vay của Dự án BOT 545 vào nhóm nợ xấu do các yếu tố khách quan và thay đổi chính sách của Nhà nước…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, Công ty 545 liên tục có các văn bản gửi đến cơ quan chức năng "kêu cứu" trước tình trạng xe né trạm thu phí, khiến nguồn thu bị sụt giảm.

Tháng 1-2024, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, ông Thân Hóa, Giám đốc Công ty 545, cho biết do hợp đồng BOT của doanh nghiệp là hợp đồng điều chỉnh tăng giảm.

Khi lượng xe tăng lên, doanh số tăng thì năm thu phí giảm xuống và ngược lại. Trước đây, phụ lục hợp đồng thu phí trạm BOT-545 trong 13 năm, nhưng do doanh thu thấp nên vừa qua phải điều chỉnh tăng lên 27 năm, hợp đồng đến năm 2042.