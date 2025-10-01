Transimex sắp chi gần 170 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10%

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS).

Theo đó, Transimex sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 23/10/2025.

Với hơn 169,3 triệu cổ phiếu TMS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Transimex sẽ phải chi hơn 169,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Transimex vừa có văn bản thông báo thay đổi nhân sự của công ty. Cụ thể, doanh nghiệp đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, hiệu lực kể từ ngày 10/10/2025.

Trước đó ngày 23/9/2025, ông Hải đã có đơn từ chức gửi đến Transimex.

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1971, có trình độ Kỹ sư kinh tế vận tải thủy bộ, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của Transimex từ ngày 6/3/2023.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Transimex mang về doanh thu thuần gần 1.567,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 275,7 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 166,4 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Transimex lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt gần 204,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 81,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Transimex tăng 58 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 8.418,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 40,7% tổng tài sản, ở mức hơn 3,423,2 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.875 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.165 tỷ đồng, giảm nhẹ 72,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.427,9 tỷ đồng, chiếm 76,7% tổng nợ.



