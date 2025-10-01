Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Transimex sắp chi gần 170 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10%

01-10-2025 - 17:00 PM | Thị trường chứng khoán

Transimex sắp chi hơn 169,3 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/10/2025.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về ngày 10/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Transimex (MCK: TMS).

Theo đó, Transimex sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến ngày 23/10/2025.

Với hơn 169,3 triệu cổ phiếu TMS đang lưu hành trên thị trường, ước tính Transimex sẽ phải chi hơn 169,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Transimex sắp chi gần 170 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 10%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Transimex vừa có văn bản thông báo thay đổi nhân sự của công ty. Cụ thể, doanh nghiệp đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, hiệu lực kể từ ngày 10/10/2025.

Trước đó ngày 23/9/2025, ông Hải đã có đơn từ chức gửi đến Transimex.

Được biết, ông Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1971, có trình độ Kỹ sư kinh tế vận tải thủy bộ, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc của Transimex từ ngày 6/3/2023.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Transimex mang về doanh thu thuần gần 1.567,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 275,7 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 166,4 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, Transimex lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt gần 204,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 81,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Transimex tăng 58 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 8.418,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 40,7% tổng tài sản, ở mức hơn 3,423,2 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.875 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.165 tỷ đồng, giảm nhẹ 72,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn gần 2.427,9 tỷ đồng, chiếm 76,7% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc Nổi bật

Một doanh nghiệp niêm yết dành sẵn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Một doanh nghiệp niêm yết dành sẵn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

16:28 , 01/10/2025
Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.800 tỳ đồng trong phiên đầu tháng 10, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 01/10/2025
Giữa lùm xùm bị "rút ruột" gần 5.900 tỷ, một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ "tím lịm" sau khi rót vốn vào công ty tài sản mã hóa

Giữa lùm xùm bị "rút ruột" gần 5.900 tỷ, một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ "tím lịm" sau khi rót vốn vào công ty tài sản mã hóa

15:23 , 01/10/2025
Một cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu" sau tin tăng vốn gấp 4 lần

Một cổ phiếu chứng khoán "bốc đầu" sau tin tăng vốn gấp 4 lần

15:23 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên