Trào lưu bổ đôi hạt sen thấy Na Tra gây sốt MXH xứ Trung, netizen đua nhau thử để kiểm chứng thật giả

Những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Douyin hay Xiaohongshu tràn ngập video và hình ảnh về một thử thách nghe thì kỳ lạ nhưng lại đang khiến hàng triệu người thích thú: bổ đôi hạt sen.

Từ bao đời nay, hạt sen vẫn là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, từ chè, bánh đến các bài thuốc dân gian. Thế nhưng, dường như chưa mấy ai để ý đến hình dạng bên trong của nó khi được bổ đôi. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi một số hình ảnh lan truyền cho thấy cảnh một người nhẹ nhàng dùng dao cắt đôi hạt sen, để lộ ra… một "nhân vật" khiến dân tình không khỏi sững sờ.

Hình ảnh nhân vật Na Tra mà dân mạng đang so sánh với phần tâm sen sau khi bổ đôi

Thì ra, phần tâm sen - vốn là mầm non nằm giữa hạt - khi được bổ đôi lại có hình dáng cực kỳ giống nhân vật hoạt hình nổi tiếng Na Tra trong văn hóa Trung Quốc. Hình ảnh "Na Tra tí hon" với đôi mắt tròn xoe và tư thế như đang vươn mình bước ra từ trong hạt đã khiến cộng đồng mạng "mắt chữ A, miệng chữ O" vì quá đáng yêu. Đối với nhiều người, Na Tra là nhân vật gắn liền với tuổi thơ, tượng trưng cho sự tinh nghịch, dũng cảm và đầy sức sống.

Ngay lập tức, thử thách bổ đôi hạt sen trở thành một "hot trend" mới. Hàng loạt video hay các hình ảnh xuất hiện liên tục.

Bình luận bên dưới các bài đăng tràn ngập sự thích thú:

- "Trong mỗi hạt sen đều có một chú Na Tra nhỏ."

- "Trời ơi, Na Tra nhỏ này dễ thương quá!"

- "Nếu bạn đã mua hạt sen, bạn có thể cắt ra thử."

- "Tôi làm theo rồi, và có thật này!"

Điều đáng nói là dù hạt sen vốn quen thuộc trong đời sống, nhưng phải đến khi trào lưu này bùng nổ, nhiều người mới phát hiện ra "món quà" đáng yêu ẩn giấu bên trong. Một số cư dân mạng còn đùa rằng đây là "điềm lành" hay "lộc" khi tìm thấy Na Tra trong hạt sen.

Có thể thấy, sức hút của trào lưu này không chỉ nằm ở yếu tố bất ngờ, mà còn ở sự kết nối cảm xúc: một hành động đơn giản có thể mang lại niềm vui, sự tò mò và cả chút hoài niệm. Giữa nhịp sống bận rộn, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng yêu như thế này càng dễ dàng lan tỏa, biến một nguyên liệu bình thường thành "hiện tượng mạng" chỉ sau một đêm.