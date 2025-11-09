Traphaco (TRA): Bổ nhiệm 'nữ tướng' Kinh doanh & Marketing làm tân CEO sau khi lợi nhuận tăng 79%

Bà Đào Thúy Hà CTCP Traphaco nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia

Hội đồng quản trị Traphaco (TRA) vừa thông qua việc bổ nhiệm bà Đào Thúy Hà giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Trần Túc Mã, từ ngày 10/11/2025. Trước đó vào ngày 5/11, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông Mã.

Tân Tổng Giám đốc của Traphaco, bà Đào Thúy Hà, gia nhập công ty từ năm 1996 và đã có gần 30 năm làm việc tại đây, trải qua nhiều vị trí trong các lĩnh vực kế hoạch thị trường, R&D, và phát triển sản phẩm mới.

Bà Đào Thúy Hà, tân tổng giám đốc Traphaco. Ảnh: Traphaco

Trước khi được bổ nhiệm, bà Hà giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh và Marketing. Đây là mảng hoạt động đóng góp vào sự tăng trưởng của Traphaco trong quý vừa qua.

Bà Hà được xem là nhân tố trong việc thực thi "chiến lược phát triển kép" của Traphaco, bao gồm phát triển Đông dược và Tân dược, gắn liền với chuyển giao công nghệ quốc tế và chuyển đổi số.

Thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh lợi nhuận tăng trưởng

Việc bổ nhiệm nhân sự mới diễn ra sau khi Traphaco công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Cụ thể, trong quý 3, TRA ghi nhận 676 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 4%, giúp lãi gộp tăng 34%, đạt gần 400 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 36% lên 226 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 80 tỷ đồng. Việc gia tăng chi phí bán hàng được lý giải là do công ty đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm chủ lực và mở rộng hệ thống kênh nhà thuốc.

Sau khi khấu trừ các chi phí, Traphaco báo lãi sau thuế 78,2 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo lý giải từ phía Traphaco, lợi nhuận tăng là kết quả của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tối ưu cơ cấu sản phẩm và mở rộng hệ thống nhà thuốc – mảng nghiệp vụ do bà Hà trực tiếp phụ trách ở cương vị cũ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Traphaco đạt 1.935 tỷ đồng doanh thu (tăng 12%) và 201 tỷ đồng lãi sau thuế (tăng 14%). Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên cương vị mới, bà Đào Thúy Hà sẽ tiếp quản Traphaco và tiếp tục thực thi chiến lược đẩy mạnh mảng Tân dược. Hiện công ty sở hữu 4 nhà máy và đang hợp tác chiến lược với Daewoong (Hàn Quốc). Hợp tác này giúp Traphaco tiếp nhận công nghệ sản xuất, rút ngắn thời gian R&D và đã cho ra thị trường 12 thuốc đạt tương đương sinh học, với mục tiêu tăng nguồn cung nội địa.