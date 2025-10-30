"Trong nền kinh tế hội nhập, không thể đào tạo chỉ cho thị trường lao động trong nước"

Ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Vừa qua, Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) đã phối hợp Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ngành kế toán-tài chính.

Hội nghị quy tụ hơn 200 đại biểu từ các trường cao đẳng, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và các đối tác chiến lược của ACCA tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên - mở rộng từ nền tảng hợp tác thành công với khối đại học của ACCA sang khối cao đẳng.

Trong hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, ACCA đã hợp tác với gần 50 trường đại học, tích hợp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế vào giảng dạy, hỗ trợ giảng viên, sinh viên và kết nối doanh nghiệp. Mô hình này đã góp phần hình thành đội ngũ chuyên gia kế toán-tài chính đạt chuẩn quốc tế, hiện đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Từ năm 2023, ACCA tiếp tục mở rộng hợp tác sang khối cao đẳng thông qua Biên bản ghi nhớ với Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình Diploma về Kế toán và Kinh doanh của ACCA đã được tích hợp vào chương trình cao đẳng tại Việt Nam.

Đây là bước đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, giúp sinh viên cao đẳng tiếp cận kiến thức và kỹ năng theo chuẩn quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận bằng cấp và liên thông trong môi trường lao động toàn cầu.

Đồng thời, ACCA đã triển khai chuỗi chương trình đào tạo giảng viên chuyên sâu, với trung bình 80-100 giảng viên/môn tham gia, nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy theo chuẩn quốc tế. Thành tích sinh viên cao đẳng Việt Nam lọt Top 6 thế giới trong kỳ thi ACCA tháng 6/2024 là minh chứng rõ nét cho hiệu quả và tính thực tiễn của chương trình đào tạo tích hợp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên chia sẻ, các Nghị quyết riêng về giáo dục nghề nghiệp đã nhấn mạnh, giáo dục nghề nghiệp là then chốt trong việc phát triển nguồn nhân lực kỹ năng cao, kỹ năng nền tảng. Và đây là nội dung của quan điểm thể hiện qua Nghị quyết 71 mới ban hành của Bộ Chính trị. Giáo dục phải là mở, phải là hiện đại, phải là hội nhập, và phải phục vụ cho việc học tập suốt đời, giống như đại diện ACCA chia sẻ.

Đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập, chúng ta không thể đào tạo những thứ mà chỉ có thị trường lao động Việt Nam cần, mà là thị trường lao động quốc tế. Thị trường cạnh tranh cho nguồn lao động, cạnh tranh về kinh tế phụ thuộc rất lớn vào việc hội nhập của chiến lược lao động chúng ta, trong nước và quốc tế. Như vậy yêu cầu đòi hỏi cái sự tuân thủ chuẩn mực quốc tế đã đặt ra hành động trong việc phát triển nguồn nhân lực chúng ta hiện nay.

"﻿Giáo dục nghề nghiệp thì đang có bước chuyển giao mạnh mẽ. Và sự hợp tác giữa ACCA với Cục Giáo dục nghề nghiệp & GDTX là một mô hình điển hình trong việc hợp tác công tư. Và chúng tôi rất mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được đánh giá, được tổng kết và được nhân rộng ra những việc hợp tác công tư khác" - ông Bình nhấn mạnh.

Ông Pulkit Abrol, Giám đốc ACCA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh: “Tại ACCA, hướng tới lợi ích cộng đồng với tính bao trùm luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động. Chúng tôi không đặt ra bất kỳ rào cản nào — mọi người đều có cơ hội tiếp cận và phát triển với chương trình học của ACCA.” Tinh thần bao trùm này là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của hiệp hội, đặc biệt trong nỗ lực hỗ trợ quốc tế hóa giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Ông Pulkit Abrol, Giám đốc ACCA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Cũng tại Hội nghị, ACCA chính thức chuyển giao bản dịch tiếng Việt chương trình Kế toán nền tảng (FIA), giúp sinh viên vượt qua rào cản ngôn ngữ và tiếp cận chương trình quốc tế một cách hiệu quả.

Việc chuyển ngữ toàn bộ bảy môn học thuộc chương trình Kế toán Nền tảng - Foundation in Accountancy (FIA) sang tiếng Việt là bước đi chiến lược nhằm giúp các trường cao đẳng tích hợp tiêu chuẩn toàn cầu vào chương trình đào tạo một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ông Pulkit Abrol cũng đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên trong việc khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các chương trình kế toán nền tảng trong văn bằng ACCA.

Hướng tới tương lai, ông Ren Varma – Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á lục địa – khẳng định: “Mối quan hệ hợp tác giữa ACCA và Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, những mục tiêu chung và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của giáo dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục vun đắp mối quan hệ này, tiếp tục mơ lớn, hành động táo bạo và tạo ra những kết quả thực chất.”

Hội nghị sơ kết giữa kỳ được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ đối tác giữa ACCA và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng tới việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong tương lai, góp phần chuẩn hóa giáo dục nghề nghiệp ngành kế toán – tài chính tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.