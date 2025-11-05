Sau nhiều lần điều chỉnh, Công ty TNHH Gerdnang hiện đặt trụ sở tại xã Bà Điểm (TP.HCM), do bà Đỗ Thị Hồng Phúc đứng tên đại diện pháp luật. Trước đó, từ năm 2021 đến tháng 7/2024, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Trần Minh Hiếu, tên thật của rapper HIEUTHUHAI.