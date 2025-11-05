Trụ sở công ty của Sơn Tùng - MTP, Hà Anh Tuấn, Hiếu Thứ Hai: Người ở toà nhà chọc trời "trung tâm của trung tâm", người đặt tại nhà 3 tầng nép mình trong ngõ nhỏ
Một tòa nhà chọc trời, một căn nhà 3 tầng khiêm tốn, một góc ngoại ô yên bình – những lựa chọn khác nhau phản chiếu cá tính, vị thế và tầm nhìn của mỗi nghệ sĩ trong thế hệ mới.
Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam còn tự lập công ty riêng để điều hành hoạt động âm nhạc và giải trí, với trụ sở đặt tại những vị trí đắc địa hoặc khu vực phát triển năng động của TP.HCM – trung tâm giải trí lớn nhất cả nước.
Nổi tiếng là ca sĩ có lượng người hâm mộ hàng đầu Việt Nam, Sơn Tùng M-TP cũng là người tiên phong xây dựng hình mẫu nghệ sĩ độc lập. Mỗi lần xuất hiện, anh đều tạo hiện tượng với các MV đạt hàng chục triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.
Anh là người sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty TNHH M-TP Entertainment, có trụ sở văn phòng đặt tại tòa nhà Saigon Trade Center (quận 1, TP.HCM cũ) - một trong những tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên và đắt giá bậc nhất khu trung tâm.
Tòa nhà nằm trên trục Tôn Đức Thắng – vị trí “vàng” giữa trung tâm quận 1 cũ, kết nối trực tiếp phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, cầu Ba Son và khu tài chính sầm uất, được ví như “tọa độ kim cương” của TP.HCM.
Theo chia sẻ của Sơn Tùng M-TP, văn phòng làm việc của anh được thiết kế tối giản, tinh tế, thể hiện phong cách hiện đại và hướng đến sự tập trung sáng tạo.
Theo các sàn giao dịch, văn phòng tại Saigon Trade Center có diện tích linh hoạt từ 60–1.000 m², giá thuê dao động 30–40 USD/m²/tháng. Với diện tích 100 m², chi phí thuê ước tính trên 3.000 USD/tháng (tương đương 77–100 triệu đồng), thuộc nhóm giá cao nhất khu lõi trung tâm quận 1 cũ.
Cũng thuộc nhóm nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn, ca sĩ Hà Anh Tuấn còn là đồng sáng lập Công ty Cổ phần Truyền thông – Giải trí – Sáng Tạo Viet Vision, đơn vị đứng sau loạt liveshow có quy mô hoành tráng như “See Sing Share”, “Veston”, “Chân Trời Rực Rỡ”, Sketch & Rose...
Trụ sở Viet Vision nằm trong hẻm trên đường Phan Văn Hân, cách toà nhà Saigon Trade Center khoảng 2km, kết nối trực tiếp Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh và liền kề nhiều dự án cao tầng đang phát triển mạnh.
Căn nhà gồm 1 trệt và 3 tầng, có chiều ngang và chiều cao khá khiêm tốn so với những công trình xung quanh.
Biển hiệu công ty thiết kế đơn giản được đặt ngay lối ra vào, bên trong căn nhà còn có thêm 3 doanh nghiệp khác cùng hoạt động.
Khác với các đàn anh, rapper Hiếu Thứ Hai (HIEUTHUHAI) – gương mặt tiêu biểu của thế hệ Gen Z trong giới hiphop, chọn hướng đi riêng khi thành lập Công ty TNHH Gerdnang cách trung tâm thành phố khoảng 15km.
Sau nhiều lần điều chỉnh, Công ty TNHH Gerdnang hiện đặt trụ sở tại xã Bà Điểm (TP.HCM), do bà Đỗ Thị Hồng Phúc đứng tên đại diện pháp luật. Trước đó, từ năm 2021 đến tháng 7/2024, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Trần Minh Hiếu, tên thật của rapper HIEUTHUHAI.
Theo thông tin, tuyến đường dẫn vào công ty là hẻm dân cư rộng khoảng 3m, xung quanh chủ yếu là nhà ở và cửa hàng nhỏ, khá yên tĩnh và tách biệt với khu trung tâm.
Dù vậy, Hiếu Thứ Hai và các thành viên GERDNANG hầu như bận rộn với lịch trình riêng. Gần đây, anh từng vướng tranh luận về ca từ nhạy cảm, nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh, tiếp tục giữ hình ảnh tích cực trong giới trẻ.
Tương tự, J97 (Trịnh Trần Phương Tuấn - Jack) từng tạo “cơn sốt” với Sóng Gió và Hồng Nhan. Dù vướng nhiều lùm xùm về đời tư và ngôn từ, anh vẫn giữ lượng người hâm mộ lớn và hoạt động độc lập thông qua công ty riêng.
Công ty TNHH J97 Entertainment do mẹ của nam ca sĩ làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đặt trụ sở tại tòa nhà Rạng Đông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, TP.HCM) - một trong những con đường sầm uất ngay trung tâm thành phố.
Tòa nhà gồm 5 lầu, thuộc phân khúc văn phòng hạng C, phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lối ra vào đủ cho hai người đi song song.
Bên trong có nhiều công ty cùng hoạt động. Theo các sàn giao dịch, tòa Rạng Đông cho thuê diện tích từ 50–350 m², giá dao động 11–13 USD/m²/tháng (tương đương 280.000–330.000 đồng/m²), thuộc nhóm trung bình của phân khúc hạng C tại khu vực.
Góp mặt trong danh sách này còn có Phương Mỹ Chi, ca sĩ sinh năm 2003. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô thành lập Công ty Cổ phần PMC Entertainment, đánh dấu bước chuyển mình từ nghệ sĩ trẻ sang vai trò nhà sản xuất và điều hành độc lập.
Trụ sở PMC Entertainment đặt tại Khu dân cư Nam Long (phường Phước Long, TP.HCM), cách trung tâm khoảng 12 km. Theo quy hoạch, nhà tại khu vực này có diện tích 80–200 m², phù hợp với mô hình công ty vừa và nhỏ.
Không gian làm việc bên trong được thiết kế rộng rãi, trẻ trung, tạo cảm giác thoải mái cho sáng tạo nghệ thuật.
Phòng thu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phục vụ cho việc thu âm và sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp.
Huy Nguyễn
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
