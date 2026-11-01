Sáng 19/11, tòa tháp PIF, tòa nhà chọc trời cao nhất thủ đô Riyadh và là trụ sở của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), bị trúng một tên lửa được cho là do lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen phóng tới. Vụ tấn công làm vỡ kính trên khoảng 7 đến 8 tầng và khiến một phần lớp vỏ kim loại của tòa nhà bị uốn cong.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần Houthi gây thiệt hại cho một công trình nổi bật trong khu tài chính của Riyadh. Hôm 8/11, trụ sở của tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco cũng bị tấn công.

Các lối vào Khu tài chính King Abdullah (KAFD) đã bị phong tỏa và người dân được sơ tán, trong khi xe cứu thương và xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Ba nguồn tin am hiểu vụ việc nói với Reuters rằng tòa nhà bị trúng một tên lửa của Houthi.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã "xử lý một mối đe dọa tên lửa" do Houthi bắn về phía Riyadh và đánh giá sơ bộ cho thấy có mảnh vỡ rơi xuống cùng thiệt hại về vật chất.

PIF chưa phản hồi, còn Houthi cũng chưa đưa ra tuyên bố nào. Trong khi đó, người dân Riyadh bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn vào rạng sáng. Cùng lúc, hãng thông tấn Saba do Houthi kiểm soát đưa tin máy bay Saudi không kích thủ đô Sanaa, nhưng không nêu chi tiết.

Houthi đã nhiều lần nhắm vào sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia kể từ khi cuộc nội chiến Yemen, vốn bị đóng băng, bùng phát trở lại hồi tháng 7 trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Iran. Trên chiến trường, nhóm này đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ từ chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn, buộc lực lượng chính phủ phải rút lui trên diện rộng hồi cuối tuần qua.

Theo Reuters, các quan chức Saudi hiện dự đoán chiến dịch ở Yemen có thể kéo dài tới sáu tháng, tức sang tận năm 2027. Thông tin này dựa trên lời của hai quan chức phương Tây được Riyadh thông báo về kế hoạch và được một nguồn thứ ba xác nhận. Tuần này, Saudi Arabia đã thay chỉ huy liên quân tại Yemen và muốn thấy các đồng minh giành được lợi thế trên thực địa trước khi ngồi vào đàm phán với Houthi.

Hôm 18/11, Thái tử Mohammed bin Salman cũng gặp chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, tại Riyadh, lần thứ ba ông Cooper được báo cáo công khai là thăm Saudi Arabia kể từ khi xung đột Yemen tái diễn.

Tuy nhiên, tình hình tại Yemen đang nghiêng về phía Houthi. Nhóm này đã kiểm soát toàn bộ bờ Biển Đỏ của Yemen, gồm cả eo biển Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược, đồng thời bao vây thành phố Taiz trên cao nguyên nhìn xuống Aden, thủ đô tạm thời của chính phủ.

Cuộc xung đột này giáng đòn mạnh vào kế hoạch phát triển và đa dạng hóa nền kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman, ở quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và là đồng minh của Mỹ.

Trong bức tranh rộng hơn, cuộc chiến bắt đầu từ tháng 2 khi Mỹ và Israel tấn công Iran vẫn chưa có dấu hiệu đột phá trong các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian. Căng thẳng tại vùng Vịnh vừa leo thang: Iran bắn vào Bahrain và Kuwait, còn Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran ở eo biển Hormuz hôm 17/11.

Saudi Arabia lần đầu can dự vào xung đột Yemen năm 2015, khi dẫn đầu một liên minh Ả Rập nhằm giúp chính phủ Yemen giành lại quyền lực sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn đất nước. Hai bên rơi vào thế giằng co đẫm máu, rồi đạt lệnh ngừng bắn năm 2022 kéo dài đến mùa hè năm nay.

Nguồn: Reuters