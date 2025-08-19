TRỰC TIẾP: Lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tiêu biểu trên cả nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Có 08 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 dự án, công trình; văn hóa, thể thao: 03 dự án, công trình; giáo dục: 12 dự án, công trình; quốc phòng: 01; y tế: 10 dự án, công trình.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 05 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển KTXH đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tham dự sự kiện tại các điểm cầu có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tại điểm cầu trung tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các bộ, ngành, địa phương đã được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các dự án công nghiệp, năng lượng, các dự án giao thông trọng điểm như đường bộ cao tốc, hàng không, cảng biển, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao,…

Đồng hành cùng cả nước, các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp đã nỗ lực phối hợp triển khai các công trình trọng điểm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, khởi công, hoàn thành nhiều dự án, công trình quan trọng, góp phần cùng đất nước hoàn thành các mục tiêu đề ra để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế hơn 8% năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tại điểm cầu trung tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với sự nỗ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó, khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án. Tổng mức đầu tư các dự án là 1.280.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỷ đồng).

Đây là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình tại điểm cầu trung tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về đường bộ cao tốc, từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã hoàn thành 455km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700km, hướng tới mục tiêu 3.000km vào cuối 2025 và 5.000km vào năm 2030. Về hệ thống đường ven biển, đã đưa vào khai thác 1.397km, đang triển khai thi công 633km, đang dần hoàn thành mục tiêu 2.838km đường bộ ven biển. Hôm nay, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc dài 364km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác; đặc biệt là khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam,...

Về hàng hải và đường thủy nội địa, với hơn 3.260km bờ biển và mạng lưới sông ngòi dày đặc, chúng ta có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển và vận tải thủy. Nhiều công trình trọng điểm đã được triển khai như: cảng Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, luồng Sông Hậu, kênh Chợ Gạo, xúc tiến đầu tư cảng Cần Giờ, Nam Đồ Sơn,… góp phần phát triển logistics, giảm chi phí. Việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc hôm nay là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại điểm cầu trung tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị. Hôm nay, khởi công các dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là các dự án hết sức quan trọng, tạo tiền đề để các dự án đường sắt tốc độ cao triển khai đáp ứng tiến độ.

Về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài,… và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang triển khai cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và hôm nay, chúng ta tiếp tục khởi công cảng Gia Bình (cấp 4E), Nhà ga T2 Cát Bi, mở rộng cảng Cà Mau…

Về công trình xây dựng dân dụng, so với đầu nhiệm kỳ, tỉ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9% (tăng 5,6%); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6m² sàn/người (tăng 2,2m²),… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án nhà ở xã hội với khoảng 634 nghìn căn, hướng tới đến năm 2030 đạt 1 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân” và đã về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hôm nay tại đây, chúng ta tự hào khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư, cùng nhiều công trình tiêu biểu khác như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Trung tâm tài chính quốc tế Saigon; khởi công 21 dự án nhà ở xã hội với khoảng 11.500 căn tại nhiều tỉnh, thành,...

Về phát triển công nghệ, trong những năm qua, ngành xây dựng đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc về khoa học - công nghệ, đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại như: thi công cầu các loại, thi công hầm; hệ thống giao thông thông minh; từng bước áp dụng công nghệ BIM, trí tuệ nhân tạo,... Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chúng ta cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế đẩy mạnh hơn nữa phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ, vật liệu mới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, “tất cả phải cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc”; “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”, ngành Xây dựng xác định phải quyết tâm hoàn thành các dự án, đó là danh dự, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, vừa động viên cổ vũ, vừa là “mệnh lệnh” để phấn đấu với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; đồng thời, chủ động khắc phục các khó khăn về vật liệu, điều kiện thời tiết.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hàng vạn kỹ sư, công nhân trên các công trường đã làm việc liên tục với tinh thần “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua mọi khắc nghiệt của thời tiết để đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận định: Việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối Đồng Tháp với Vĩnh Long.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài 17,6km (vận tốc thiết kế 80 km/h) trong đó 7,95km đi qua tỉnh Đồng Tháp và 9,65km qua tỉnh Vĩnh Long. Công trình bao gồm cầu dây văng Rạch Miễu 2 dài 1,97km với cầu chính dây văng dài 0,51km, cầu Mỹ Tho dài 0,45km và đường dẫn dài 15,15km đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.



Đây là công trình giao thông quan trọng trong khu vực ĐBSCL do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao Quốc lộ 1 với ĐT 870, tỉnh Đồng Tháp) và điểm cuối tại Km16+660 trên Quốc lộ 60, cách mố Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km (tỉnh Vĩnh Long). Cầu Rạch Miễu 2, được xây dựng cách cầu Rạch Miễu 1 khoảng 4 km về phía thượng lưu sông Tiền.

Tuyến quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 2 sẽ trở thành trục song song với quốc lộ 1 và cao tốc TPHCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, kết nối các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp đến TPHCM và cảng biển nhanh hơn. Dự án cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sớm hơn dự kiến gần nửa năm, được kỳ vọng không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc cấp bách mà còn là đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công Dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 02), tỉnh Ninh Bình, phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại điểm cầu Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo bộ ngành, địa phương dự lễ khởi công Dự án Xây dựng khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (vị trí số 02) phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đây là dự án tái định cư đầu tiên được khởi công để phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cấp điện, chiếu sáng) trên diện tích khoảng 1,17 ha.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành dự án Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 với tổng đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 được xây dựng tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh từ năm 2019 trên diện tích khoảng 28ha, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 10.800 sinh viên. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa sinh viên về học tập từ năm học 2025-2026.

Việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Trường Đại Học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tạo tiền đề thuận lợi cho mô hình quản trị đại học tiên tiến, góp phần phát triển thành trường đại học trọng điểm, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp luật, cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho xã hội; có quy mô phù hợp với các mục tiêu và giải pháp của Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khánh thành Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Saigon Marina IFC nằm ở khu vực Ba Son, mảnh đất từng gắn liền với lịch sử ngành công nghiệp đóng tàu và thương cảng Sài Gòn. Vị trí này được đánh giá là chiến lược, khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m² trên khu đất hơn 6.000 m², là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là chiến lược dài hạn. Saigon Marina IFC được xác định là một trong những hạng mục khởi đầu, cung cấp mặt bằng chất lượng cao và điều kiện hạ tầng phục vụ cho các hoạt động tài chính, kinh doanh quốc tế tại TPHCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ khởi công cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, công trình trọng điểm nối thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Đây là một trong 10 dự án hạ tầng quan trọng trên địa bàn TP. Hà Nội được khánh thành, khởi công để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Theo thiết kế, cầu vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng hơn 32m, bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Cầu dẫn dài hơn 6,5 km, toàn bộ dự án có tổng chiều dài 7,5 km, trong đó đoạn qua Hà Nội dài 5,2 km, đoạn qua Hưng Yên dài 2,3 km.

Cầu Ngọc Hồi thuộc tuyến Vành đai 3, 5, kết nối từ đường Phúc La – Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Công trình được kỳ vọng giảm tải áp lực cho cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho khu vực phía Đông và Nam Hà Nội.

Dự án được thực hiện tại Thanh Trì, Gia Lâm (TP Hà Nội) và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), với thời gian triển khai từ năm 2025 - 2028. Đây là dự án nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 10.198 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách TP. Hà Nội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Lễ khánh thành, phát điện Tổ máy số 1, Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tổ máy số 1 dự án Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 04h27 ngày 19/8/2025 đúng dịp "Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

