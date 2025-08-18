Trùm buôn xe Mercedes tại Việt Nam sắp đưa “át chủ bài” bán xe MG trở lại UPCoM, giá 20.000 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo 32 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (mã PTM) sẽ chính thức giao dịch trở lại trên UPCoM từ ngày 22/8/2025.



Cổ phiếu PTM có mệnh giá 10.000 đồng/cp, tổng giá trị đăng ký giao dịch 320 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cp, tương ứng mức vốn hóa khởi điểm 640 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ, đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng.

PTM không phải cái tên xa lạ với giới đầu tư. Doanh nghiệp từng niêm yết lần đầu trên HNX từ năm 2009, sau đó chuyển sang UPCoM vào năm 2015. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018, cổ phiếu PTM bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM do không còn đủ điều kiện công ty đại chúng.



Sau nhiều năm tái cấu trúc, PTM quay trở lại hành trình niêm yết. Năm 2024, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1. Hiện tại, Haxaco vẫn là cổ đông lớn, nắm giữ 51,62% vốn điều lệ của PTM.﻿

Việc trở lại UPCoM lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho chặng đường mới của CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM. Doanh nghiệp đặt mục tiêu sẽ chính thức niêm yết trên HOSE vào đầu năm 2026, đúng theo định hướng mà Chủ tịch Haxaco (HOSE: HAX) – ông Đỗ Tiến Dũng từng công bố.﻿

PTM hiện là công ty con của Haxaco, đảm nhận vai trò quan trọng là phân phối thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp đang vận hành 12 showroom trên toàn quốc, nắm giữ khoảng 38% thị phần MG.

Trong bối cảnh phân khúc xe sang chững lại từ năm 2024, MG nổi lên như động lực tăng trưởng chính cho hệ thống Haxaco. Đặc biệt, với hợp tác chiến lược cùng SAIC Motor Việt Nam (đơn vị chủ quản thương hiệu MG), PTM mở ra hướng phát triển mới cho Haxaco bên cạnh mảng Mercedes-Benz truyền thống.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2025 PTM đạt doanh thu thuần 391 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế giảm 25%, chỉ còn gần 19 tỷ đồng do chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh trong giai đoạn mở rộng hệ thống showroom.

Còn với Haxaco, quý 2/2025, doanh thu thuần đạt 1.029 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế chỉ còn 10,3 tỷ đồng, giảm hơn 53%. Lũy kế 6 tháng, Haxaco ghi nhận doanh thu gần 1.988 tỷ đồng (giảm 8%) và lợi nhuận ròng 26,8 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2024.