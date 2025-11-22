Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Trùm" đá ở Đồng Nai muốn chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 40% vì dự kiến lãi cao nhất lịch sử

22-11-2025 - 11:12 AM

"Trùm" đá ở Đồng Nai muốn chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 40% vì dự kiến lãi cao nhất lịch sử

Dự phóng cho cả năm 2025, VLB ước tính lợi nhuận trước thuế đạt gần 313 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 250 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2024).

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã CK: VLB) đang lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mức chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương đương 4.000 đồng/cổ phiếu .

ĐHCĐ thường niên hồi tháng 6 từng thông qua kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 20%.

Động thái "mạnh tay" chi tiền này diễn ra trong bối cảnh VLB đang ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. 9 tháng đầu năm, VLB đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ và sớm vượt 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm .

Dự phóng cho cả năm 2025, VLB ước tính lợi nhuận trước thuế đạt gần 313 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 250 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2024). Nếu đạt được, đây sẽ là mức lãi kỷ lục của "ông trùm" đá xây dựng Đồng Nai.

Phương án chia 4.000 đồng/cp nếu được cổ đông thông qua, cũng là mức chi trả cổ tức "đậm" nhất của VLB. Trước đó, mức đỉnh cũ được thiết lập vào năm 2020 với tỷ lệ 36,45% (3.645 đồng/cp) và năm 2024 là 35%.

Với gần 47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính VLB sẽ cần chi khoảng 188 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (Dofico) hiện là cổ đông lớn nhất nắm giữ 49% vốn. Như vậy, Dofico dự kiến sẽ được chia khoảng 92 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức này. Bên cạnh đó, các nhóm cổ đông lớn khác như Công ty TNHH Đầu tư KSB nắm 21,9% nhận 41 tỷ đồng, Đá Hóa An (DHA) nắm 8,3% nhận 16 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, VLB được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nhiều mỏ đá có trữ lượng lớn và thời hạn khai thác dài tại Đồng Nai - vị trí đắc địa để cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm phía Nam như sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc.

