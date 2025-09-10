Trung Quốc 1,4 tỷ dân, có vạn mỹ nhân nhưng 5 cô gái Việt Nam này vẫn được khen lấy khen để

Không chỉ trong nước, nhan sắc và phong thái của nhiều cô gái Việt còn gây ấn tượng mạnh với báo chí Trung Quốc - nơi khán giả vốn nổi tiếng khắt khe. Từ Chi Pu, Châu Bùi đến Nam Thương, Dương Minh Ngọc hay Vân Anh, họ đều từng được truyền thông Hoa ngữ dành cho những mỹ từ khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

“Nữ thần đời thực” Nguyễn Nam Thương

Trước khi trở thành mẹ của 2 em bé Đậu và Bún, Nam Thương (sinh năm 1995) là hot girl đình đám của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô gây thương nhớ với gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng và nụ cười hiền và được báo Trung Quốc gọi là “nữ thần”, “búp bê đời thực”.

Đến thời điểm mang thai, Nam Thương tiếp tục được khen ngợi là “mẹ bầu đẹp nhất” khi cô chia sẻ ảnh. Nét đẹp dịu dàng, chuẩn Á Đông của Nam Thương cũng khiến netizen Trung Quốc liên tưởng đến các nhân vật nữ chính trong phim thanh xuân học đường - nhẹ nhàng, trong sáng và gần gũi.

Nam Thương ngày xưa

Nhan sắc ngọt ngào của cô khi đã là mẹ 2 con

“Mỹ nhân ngàn năm có một” Dương Minh Ngọc

Sinh năm 1996, Minh Ngọc là mẫu ảnh nổi bật và từng lọt đề cử “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler. Trong khi đó báo Trung ca ngợi cô bằng danh xưng “mỹ nhân ngàn năm có một”.

Không chỉ nhan sắc, phong thái của Minh Ngọc cũng được đánh giá hợp gu giới trẻ Trung Quốc vừa trong trẻo, vừa hiện đại, có chút gì đó giống các minh tinh Hoa ngữ hạng A. Hiện tại Dương Minh Ngọc cũng đang sống và làm việc ở Trung Quốc.

Dương Minh Ngọc

Nguyễn Thị Vân Anh - Khí chất nóng bỏng, khác biệt

Vân Anh sinh năm 1993, được biết đến nhiều qua biệt danh Chù Disturbia. Cô là diễn viên chính trong "Try" của Fu Production - web-series đầu tiên về học đường tại Việt Nam. Thời điểm đó ở TP.HCM, cô nàng được xem là "crush của mọi nhà", không ai là không biết đến.

Năm 2020, cô xuất hiện trên một trang tin của Trung Quốc, cô nàng này được miêu tả như sau: "Hot girl đến từ Việt Nam sở hữu khí chất và nhan sắc vô cùng xinh đẹp, body nóng bỏng của cô cũng cực kỳ thu hút. Việt Nam quả là nơi mỹ nữ nhiều như mây trên trời". Bài viết cũng đính kèm hàng loạt những bức ảnh quyến rũ của cô nàng.

Chù Disturbia

Những năm gần đây, Chù Disturbia có niềm đam mê với leo núi

“Song Hye Kyo phiên bản Việt” Châu Bùi

Fashionista sinh năm 1997 này là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu trong và ngoài nước. Trang QQ (Trung Quốc) từng ví Châu Bùi là “Song Hye Kyo phiên bản Việt”, trong khi China Times ca ngợi thần thái thời trang không thua kém fashionista Hàn - Trung.

Không chỉ là fashion icon, Châu Bùi còn lọt Forbes 30 Under 30 châu Á và thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang quốc tế. Với phong cách biến hóa đa dạng, cô chứng minh sức hút mạnh mẽ của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên bản đồ thời trang châu Á. Năm 2025, Châu Bùi cũng để lại ấn tượng khi tham gia Em Xinh Say Hi.

Châu Bùi được báo Trung gọi là “Song Hye Kyo phiên bản Việt”

Một số hình ảnh của cô nàng gần đây

“Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam” Chi Pu

Nguyễn Thùy Chi - tức Chi Pu - sinh năm 1993, từng là hot girl đình đám trước khi chuyển hướng ca hát và diễn xuất. Sau khi tham gia show Đạp gió 2023 tại Trung Quốc, cô bất ngờ trở thành hiện tượng, được khán giả Hoa ngữ yêu thích.

Các tờ báo lớn như Sohu, Sina, UDN không tiếc lời gọi Chi Pu là “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, thậm chí còn so sánh “đẹp hơn Triệu Lệ Dĩnh”, “lấn át cả Bạch Lộc”. Ngoài nhan sắc, thần thái sân khấu và sự chuyên nghiệp cũng giúp Chi Pu ghi điểm mạnh mẽ.