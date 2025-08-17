Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Tiêu Phi, Phó Khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật, bị kỷ luật vì bỏ rơi bệnh nhân đang gây mê trong hơn nửa giờ để tranh cãi với một y tá, bảo vệ cho người tình của mình là một bác sĩ tập sự.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 16-8 thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. Ảnh: SCMP

Tờ Nhân dân Nhật báo đã hoan nghênh động thái này của NHC, coi đây là biện pháp "có thẩm quyền và nghiêm túc" nhằm khôi phục niềm tin của công chúng.

Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin vào tháng 4, vợ của bác sĩ Tiêu Phi nộp đơn tố cáo chồng cô có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ trong thời gian hôn nhân. Cáo buộc này cũng bao gồm việc ông rời khỏi phòng mổ vì lý do tình cảm, bỏ mặc bệnh nhân đã được gây mê.

Cụ thể, bác sĩ Tiêu đã để một bệnh nhân đang được gây mê trên bàn mổ để cãi nhau với một y tá lâu năm, người đã chỉ trích một bác sĩ tập sự họ Đồng đang hỗ trợ ca phẫu thuật và là nhân tình của ông Tiêu.

Bác sĩ Tiêu Phi và nhân tình. Ảnh: Sohu

Theo tờ Người quan sát ngày 30-4, ông Tiêu phủ nhận việc rời phòng mổ 40 phút, khẳng định chỉ rời đi khoảng 10-20 phút để giải quyết mâu thuẫn với một nữ y tá. Ông khẳng định đội ngũ y tế còn lại có đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi chưa bắt đầu phẫu thuật.

Vụ bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý bệnh viện, y đức và trách nhiệm trong các cơ sở y tế của Trung Quốc.

Sau khi điều tra nội bộ, ban quản lý bệnh viện đã xác nhận vụ việc, thông báo khai trừ bác sĩ Tiêu ra khỏi đảng và sa thải ông. Ngoài ra, giấy phép hành nghề y của Tiêu Phi cũng bị thu hồi, ông bị cấm hành nghề trong hơn 5 năm.

Về phần bác sĩ tập sự họ Đổng, cô này làm giả bảng điểm với 4 môn học (16 tín chỉ) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh để nộp hồ sơ vào chương trình thí điểm của trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh.

Cô Đổng cũng bị xác định là đã đạo văn trong một số công trình học thuật. Sau khi vụ việc bị phanh phui, bằng cấp, học vị và chứng chỉ y tế của cô Đổng đều bị hủy bỏ.

Cũng theo NHC, vào tháng 1-2019, dì của cô Đổng - lúc đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại tại USTB - tạo điều kiện làm giả bảng điểm, giúp cháu gái đăng ký vào chương trình thí điểm tại PUMC.