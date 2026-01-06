Trung Quốc đưa 28 phi hành gia tới nơi "thâm sơn cùng cốc": Ai không hiểu nói dở hơi nhưng sự thật khác xa

Hai mươi tám nhà du hành vũ trụ Trung Quốc vừa hoàn thành chương trình huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt kéo dài gần 1 tháng bên trong một hang động sâu ở Vũ Long, thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc. Họ được chia thành 4 nhóm, thay phiên nhau ở lại trong hang động liên tục trong 6 ngày 5 đêm. Khác với một chuyến thám hiểm thông thường, cuộc diễn tập này được thiết kế như một mô phỏng cực kỳ thực tế về các nhiệm vụ không gian.

Với nhiệt độ trung bình chỉ 8 độ C và độ ẩm lên tới 99%, bóng tối, sự chật hẹp và những rủi ro thường trực trong hang động phản ánh sát sao sự cô lập và những thách thức của chuyến bay vào vũ trụ. Làm việc theo nhóm 7 người, các phi hành gia tuân theo lịch trình thực tế của các nhiệm vụ không gian, thực hiện hơn chục nhiệm vụ chuyên sâu bao gồm khám phá hang động, giám sát môi trường và mô phỏng liên lạc từ không gian xuống mặt đất.

Việc lựa chọn địa điểm huấn luyện mất nhiều tháng. Các chuyên gia đã khảo sát hơn 10 hang động trên khắp 7 tỉnh và thành phố ở Trung quốc, tìm kiếm địa hình đủ phức tạp để thử nghiệm các phi hành gia đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

Một rủi ro tiềm ẩn quan trọng là radon, một loại khí phóng xạ. Các hang động được lựa chọn đã được theo dõi trong suốt một năm để đảm bảo mức độ radon hoàn toàn an toàn trước khi hang động ở Vũ Long cuối cùng được chọn làm địa điểm huấn luyện.

Quá trình huấn luyện đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho người tham gia. Các phi hành gia phải bò qua những khe đá hẹp, hầu như chỉ đủ rộng cho một người, leo trèo và đu dây xuống những vách đá cao hàng chục mét bằng kỹ thuật leo dây, và thực hiện những "nhiệm vụ bất ngờ" được thiết kế tỉ mỉ. Những nhiệm vụ này bao gồm các tình huống đột xuất như giả định đồng đội bị thương để kiểm tra khả năng ra quyết định trong tình huống khẩn cấp, hoặc vận chuyển "vật liệu đặc biệt" – di chuyển một chai nước đang mở qua những lối đi chật hẹp, gồ ghề mà không làm đổ một giọt nào. Mỗi nhiệm vụ đều đặt tinh thần đồng đội, khả năng giao tiếp và khả năng thích ứng dưới áp lực cao.

Cuộc tập dượt còn hướng tới khả năng phục hồi tâm lý. Trong bóng tối, các phi hành gia phải đối mặt với những thách thức tinh thần thay đổi liên tục. Một số người cho biết giai đoạn đầu bị chi phối bởi điều kiện lạnh và ẩm ướt làm gián đoạn giấc ngủ, trong khi về sau họ phát triển nhận thức sai lệch về thời gian. Các nhà tâm lý học đã hỗ trợ các nhóm thông qua các cuộc thảo luận nhóm hàng ngày và theo dõi liên tục.

Đáng chú ý, các phi hành gia từ các nhóm khác nhau đã nhanh chóng gắn kết, tạo dựng lòng tin thông qua những thử thách chung.

Để hỗ trợ quá trình huấn luyện, hơn 700 kg thiết bị và vật tư đã được vận chuyển đến căn cứ dưới lòng đất bằng sự kết hợp giữa máy bay không người lái và vận chuyển tiếp sức của con người. Tất cả chất thải phát sinh trong suốt nhiệm vụ đều được đóng gói và loại bỏ cẩn thận, đảm bảo cả việc huấn luyện khoa học và bảo tồn hang động.

Từ sâu dưới lòng đất đến tận không gian vũ trụ, cuộc thám hiểm "đi xuống" này được tiến hành để chuẩn bị cho những chuyến hành trình "đi lên" trong tương lai. Quá trình huấn luyện đã nâng cao khả năng ứng phó với những rủi ro chưa biết của các phi hành gia, cung cấp kinh nghiệm quý báu cho các nhiệm vụ dài hạn trên trạm vũ trụ và các cuộc thám hiểm Mặt Trăng có người lái trong tương lai.