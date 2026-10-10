Trung Quốc thực hiện cuộc gọi video qua vệ tinh kết nối 2 cực Trái đất

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thực hiện một cuộc gọi video giữa Bắc Cực và Nam Cực. Đáng chú ý là cuộc gọi này được thực hiện thông qua chòm sao vệ tinh Guowang của Trung Quốc.

Đây là đợt thử nghiệm công khai đầu tiên được mô tả về hệ thống này, cho thấy sự phát triển của các nhóm vệ tinh quỹ đạo thấp của Trung Quốc trong bối cảnh Starlink của Mỹ được ứng dụng trong quân sự.

Guowang (Mạng lưới quốc gia) là dự án hàng đầu của Trung Quốc nhằm tạo ra một mạng lưới vệ tinh băng thông rộng quỹ đạo thấp do China SatNet vận hành.

Nhóm vệ tinh này được định vị như một phiên bản tương tự Starlink của Trung Quốc, nhưng tính chất nhà nước và ứng dụng kép dân sự - quân sự khiến nó gần hơn với dự án IRIS-2 của châu Âu.

Dự án đã được chính thức công bố năm 2020 và lô vệ tinh hoạt động đầu tiên được phóng tháng 12/2024.

Tổng quy mô dự kiến của nhóm vệ tinh này rất ấn tượng. Nó gồm gần 13 nghìn vệ tinh được chia thành 2 nhóm phụ: GW-A59 - 6.080 vệ tinh ở quỹ đạo dưới 500km và GW-A2 - 6.912 vệ tinh ở quỹ đạo khoảng 1.145km.

Tính đến tháng 10/2026, có khoảng 186 vệ tinh trên quỹ đạo, mặc dù phía Trung Quốc tuyên bố đã phóng 204 tàu vũ trụ tính đến tháng 9/2026.

Nhóm vệ tinh sử dụng kiến trúc quỹ đạo đa tầng với độ cao dao động từ 508km - 1.145km và độ nghiêng từ 30 đến 85 độ, cho phép cân bằng giữa độ trễ thấp và phạm vi phủ sóng rộng, bao gồm cả các vùng cực.

Các vệ tinh Guowang có khối lượng tương đối lớn - khoảng 1t hoặc hơn, cao hơn nhiều so với các chỉ số điển hình của phương tiện truyền thông.

Điều này là do tính đa năng của chúng: Ngoài băng thông rộng, chúng có khả năng mang các thiết bị đầu cuối liên kết vệ tinh bằng laser (trao đổi thông tin tức thời với nhau), radar với khẩu độ tổng hợp, thiết bị cảm biến từ xa quang học và các tải trọng chuyên dụng khác.

Các đợt phóng được thực hiện bằng tên lửa thuộc họ Changzheng.

Cuộc gọi video diễn ra vào cuối tháng 9/2026 giữa 3 tàu thám hiểm Bắc Cực của Trung Quốc - Xuelong, Jidi và Tanso-3 với nhân sự tại Trạm Nam Cực Tần Lĩnh.

Độ trễ tín hiệu là dưới 1 giây, đây là một thành tựu đáng kể đối với các vĩ độ cực, và tốc độ truyền dữ liệu tối đa đạt khoảng 30 Mbps - mức này đủ để tải một tệp dung lượng 1 GB trong khoảng 10 phút.

Sau khi các tàu đi vào vùng biển cực, kênh truyền thông cũng được sử dụng để chuyển các tệp và nhật ký hàng hải về bờ.

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết tốc độ truyền dữ liệu sẽ tăng lên đáng kể, và thời gian trễ sẽ giảm xuống khi nhóm vệ tinh tiếp tục được triển khai.

Ngoài nghiên cứu vùng cực, các trường hợp sử dụng được tuyên bố gồm các chiến dịch cứu hộ, truyền thông hàng hải cho các tàu hoạt động xa bờ, cũng như tích hợp với mạng mặt đất 5G và 6G trong tương lai như một phần của khái niệm với tên gọi gây chú ý SkyNet.

Việc triển khai Guowang đã tăng tốc sau khi Starlink thể hiện giá trị quân sự của mình trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc coi việc kiểm soát hạ tầng vệ tinh là vấn đề về chủ quyền kỹ thuật số và an ninh chiến lược.

Cùng với nhóm thương mại Qianfan (Nghìn cánh buồm), tổng số vệ tinh quỹ đạo thấp dự kiến của Trung Quốc vượt quá 28 nghìn phương tiện. Tính đến tháng 10/2026, Qianfan có khoảng 248 vệ tinh trên quỹ đạo.

Theo tiến độ, China SatNet phải triển khai khoảng 1.300 vệ tinh năm 2029, 6.500 năm 2032 và toàn bộ lực lượng vào năm 2034.

Đạt được các mục tiêu này sẽ đòi hỏi sự gia tăng đột biến về tốc độ phóng.