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Trung Quốc đã ghi nhận một cột mốc mới trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản biển sâu khi tàu nuôi cá hồi quy mô lớn Su Hai số 1, có trọng tải 100.000 tấn, chính thức thu hoạch lứa cá thương phẩm đầu tiên tại vùng biển ngoài khơi thành phố Weihai, tỉnh Sơn Đông. Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp ngoài khơi, đồng thời hướng tới mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nguồn cá hồi nhập khẩu.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Su Hai số 1 được đưa vào vận hành tại thành phố Liên Vân Cảng (Lianyungang), tỉnh Giang Tô, vào ngày 23/12/2025. Sau khi hoàn tất giai đoạn ương giống trên đất liền, lứa cá hồi đầu tiên được chuyển lên tàu để nuôi trong hệ thống khép kín bằng nước lạnh biển sâu.

Được xem là tàu nuôi cá hồi quy mô lớn đầu tiên trên thế giới, Su Hai số 1 được thiết kế với 15 bể nuôi khép kín, tổng thể tích nước nuôi hiệu quả khoảng 83.000 m³. Khi vận hành ổn định, tàu được kỳ vọng đạt sản lượng hơn 8.000 tấn cá hồi mỗi năm, với giá trị sản xuất ước tính vượt 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 70 triệu USD).

Một trong những điểm nổi bật của nền tảng này là hệ thống quản lý kỹ thuật số tích hợp, cho phép giám sát liên tục các điều kiện nuôi, tự động hóa quá trình cho ăn và kết nối quản lý giữa tàu với trung tâm điều hành trên bờ. Mô hình "nuôi trồng di động" cũng giúp tàu có thể thay đổi vị trí hoạt động theo nhiệt độ nước, dòng hải lưu và các điều kiện môi trường, từ đó tránh được những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão hoặc thủy triều đỏ.

Theo CCTV, tàu còn áp dụng mô hình "thu hoạch theo nhu cầu", trong đó cá hồi sau khi đạt kích cỡ thương phẩm sẽ được giết mổ, làm lạnh sơ bộ và đóng gói ngay trên tàu trước khi vận chuyển vào bờ để chế biến sâu. Quy trình này giúp rút ngắn thời gian từ thu hoạch đến tiêu thụ, góp phần duy trì độ tươi của sản phẩm và đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường.

Nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, Su Hai số 1 có thể hoạt động quanh năm, lựa chọn các vùng biển có điều kiện nhiệt độ và dòng chảy phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá. Điều này không chỉ giúp tối ưu môi trường nuôi mà còn tạo điều kiện duy trì nguồn cung ổn định ngay cả ngoài mùa vụ.

Theo các chuyên gia trong ngành, dự án đánh dấu bước tiến mới trong quá trình công nghiệp hóa nuôi trồng thủy sản ngoài khơi của Trung Quốc. Ông Fan Xubing, thành viên hội đồng Liên minh Chế biến và Tiếp thị Sản phẩm Thủy sản Trung Quốc, cho rằng công nghệ tàu nuôi trồng thủy sản của nước này hiện thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới. Ông nhận định thành tựu này là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp công nghệ liên tục giữa các viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước.

Su Hai số 1 được đóng bởi Công ty Đóng tàu Huangpu Wenchong, trực thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), và được bàn giao tại quận Nam Sa (Nansha), thành phố Quảng Châu vào tháng 6/2025.

Việc đưa tàu vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tự chủ nguồn cung cá hồi của Trung Quốc. Hiện nay, hơn 80% lượng cá hồi tiêu thụ tại nước này vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, trong bối cảnh nhu cầu đối với loại thủy sản này tiếp tục gia tăng.

Theo số liệu hải quan do Phòng Thương mại Quốc gia Trung Quốc công bố, trong bốn tháng đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu thủy sản và các sản phẩm liên quan của nước này đạt 8,11 tỷ nhân dân tệ, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng nhập khẩu đạt khoảng 1,838 triệu tấn, tăng 23,2%.

Các nhà quan sát cho rằng việc mở rộng ứng dụng mô hình tàu nuôi trồng thủy sản biển sâu như Su Hai số 1 sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành nuôi cá hồi theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài.