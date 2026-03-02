Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung tâm lọc dầu chủ chốt ở Ả rập Xê út bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV

02-03-2026 - 15:56 PM | Tài chính quốc tế

Ngày 2/3, truyền thông khu vực đưa tin một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Ras Tanura, Ả rập Xê út đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo các báo cáo được dẫn lại trong ngày 2/3, vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, gây ra hỏa hoạn tại khu vực nhà máy. Đám cháy sau đó được khống chế. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực cơ sở công nghiệp ven biển này.

Ras Tanura, nằm ở bờ biển phía Đông Ả rập Xê út, là một trong những trung tâm lọc và xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của nước này, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới hạ tầng năng lượng toàn cầu. Một số nguồn tin quốc tế cho biết hoạt động tại nhà máy có thể đã bị gián đoạn sau vụ việc, song phía Ả rập Xê út chưa công bố chi tiết chính thức về mức độ thiệt hại.

Một số nguồn tin cho rằng UAV này là của Iran như Tehran chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Ngày 1/3, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) – gồm Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait – đã tổ chức họp trực tuyến để xây dựng phản ứng chung trước các cuộc tấn công mà khối này cáo buộc do Iran tiến hành.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, các nước thành viên khẳng định sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và ổn định”, bao gồm cả khả năng đáp trả nếu cần thiết. GCC đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động gây hấn, nhấn mạnh rằng sự ổn định của khu vực Vùng Vịnh không chỉ mang ý nghĩa khu vực mà còn là nền tảng đối với ổn định kinh tế toàn cầu.

Tình hình tiếp tục được theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhạy cảm với mọi biến động tại khu vực Vùng Vịnh – nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ quan trọng hàng đầu thế giới.

Tham khảo: The Mirror﻿

Du khách ở Dubai tưởng tên lửa của Iran là pháo hoa

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
iran, dầu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện lạ ở nền kinh tế số 2 thế giới: Gần 2 triệu người trẻ ‘biến mất’ khỏi thủ đô, đổ xô tìm nơi giá nhà rẻ hơn ô tô để ‘nghỉ hưu non’

Chuyện lạ ở nền kinh tế số 2 thế giới: Gần 2 triệu người trẻ ‘biến mất’ khỏi thủ đô, đổ xô tìm nơi giá nhà rẻ hơn ô tô để ‘nghỉ hưu non’ Nổi bật

Giá dầu tăng vọt lên đỉnh 4 năm, giới chuyên gia cảnh báo mức 100 USD/thùng là hoàn toàn có thể, nguồn cung từ 3,3 triệu thùng sẽ đứt gãy

Giá dầu tăng vọt lên đỉnh 4 năm, giới chuyên gia cảnh báo mức 100 USD/thùng là hoàn toàn có thể, nguồn cung từ 3,3 triệu thùng sẽ đứt gãy Nổi bật

Quái vật dài 20 m "trỗi dậy" giữa công trình đường sắt

Quái vật dài 20 m "trỗi dậy" giữa công trình đường sắt

15:40 , 02/03/2026
Tất cả chúng ta đều đã "chê nhầm" xe điện Trung Quốc: Họ xứng đáng nhận được lời khen vì những gì đã làm?

Tất cả chúng ta đều đã "chê nhầm" xe điện Trung Quốc: Họ xứng đáng nhận được lời khen vì những gì đã làm?

15:28 , 02/03/2026
Một tập đoàn bán lẻ lớn bắt đầu tái cấu trúc kỷ lục: Sa thải 30.000 nhân viên, 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần

Một tập đoàn bán lẻ lớn bắt đầu tái cấu trúc kỷ lục: Sa thải 30.000 nhân viên, 80% lập trình viên phải dùng AI mỗi tuần

15:05 , 02/03/2026
Du khách ở Dubai tưởng tên lửa của Iran là pháo hoa

Du khách ở Dubai tưởng tên lửa của Iran là pháo hoa

14:57 , 02/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên