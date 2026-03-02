Trung tâm lọc dầu chủ chốt ở Ả rập Xê út bốc cháy sau vụ tấn công bằng UAV
Ngày 2/3, truyền thông khu vực đưa tin một cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Ras Tanura, Ả rập Xê út đã bốc cháy sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Theo các báo cáo được dẫn lại trong ngày 2/3, vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, gây ra hỏa hoạn tại khu vực nhà máy. Đám cháy sau đó được khống chế. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực cơ sở công nghiệp ven biển này.
Ras Tanura, nằm ở bờ biển phía Đông Ả rập Xê út, là một trong những trung tâm lọc và xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của nước này, giữ vai trò then chốt trong mạng lưới hạ tầng năng lượng toàn cầu. Một số nguồn tin quốc tế cho biết hoạt động tại nhà máy có thể đã bị gián đoạn sau vụ việc, song phía Ả rập Xê út chưa công bố chi tiết chính thức về mức độ thiệt hại.
Một số nguồn tin cho rằng UAV này là của Iran như Tehran chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công.
Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Ngày 1/3, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) – gồm Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait – đã tổ chức họp trực tuyến để xây dựng phản ứng chung trước các cuộc tấn công mà khối này cáo buộc do Iran tiến hành.
Theo tuyên bố sau cuộc họp, các nước thành viên khẳng định sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và ổn định”, bao gồm cả khả năng đáp trả nếu cần thiết. GCC đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay các hành động gây hấn, nhấn mạnh rằng sự ổn định của khu vực Vùng Vịnh không chỉ mang ý nghĩa khu vực mà còn là nền tảng đối với ổn định kinh tế toàn cầu.
Tình hình tiếp tục được theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới nhạy cảm với mọi biến động tại khu vực Vùng Vịnh – nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ quan trọng hàng đầu thế giới.
Tham khảo: The Mirror
Nhịp Sống Thị Trường