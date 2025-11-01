Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ hoạt động ngay trong tháng này

Hai cơ quan điều hành, một cơ quan giám sát

Theo Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TPHCM và Đà Nẵng .

Trong đó, TPHCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công-nông nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, để thu hút các chuyên gia, cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên.

Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TPHCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha; khu vực tại Đà Nẵng có quy mô diện tích khoảng 300 ha.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, Việt Nam mong muốn được học hỏi có chọn lọc, kế thừa kinh nghiệm từ các mô hình đi trước nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập, chủ quyền và đặc thù của quốc gia.

Trong đó, về mô hình tổ chức của cơ quan điều hành, cơ quan giám sát Trung tâm Tài chính quốc tế, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đề xuất bốn phương án, mỗi phương án đều có ưu điểm và hạn chế cần được cân nhắc trong tổng thể.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là công việc khó, Việt Nam chưa từng thực hiện, nên không cầu toàn, không nóng vội, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị và tham khảo kinh nghiệm của các trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong thành lập, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ một số nguyên tắc như phải phối hợp chặt chẽ trong nước và ngoài nước, tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước, các định chế tài chính quốc tế với các cơ quan Nhà nước của Việt Nam.

Về các cơ quan trong Trung tâm, Thủ tướng cho biết, định hướng thành lập hai cơ quan điều hành thuộc hai địa phương nhưng một cơ quan giám sát chung, một toà án để giải quyết các tranh chấp.

Cấp phép linh hoạt, chủ yếu là hậu kiểm

Thủ tướng lưu ý về cơ chế, chính sách thuận lợi và cạnh tranh nhưng cũng có tính dễ định đoán, quen thuộc, hòa quyện giữa truyền thống và đột phá, giữa tinh hoa của nhân loại với văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, gắn kết giữa các cơ quan ngân hàng, tài chính và các cơ quan khác để góp phần thúc đẩy các trung tâm này. Các cơ quan dịch vụ tài chính, phi tài chính cần cấp phép linh hoạt, chủ yếu là hậu kiểm , giảm tiền kiểm.

Khung pháp lý phải minh bạch, tự chủ, có cơ chế, chính sách ưu đãi nhất định. Trong quá trình hình thành, phát triển trung tâm phải chuyển giao công nghệ, coi trọng con người là yếu tố quyết định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam không tạo rào cản đối với các trung tâm khác, không tạo rào cản từ thành viên trong trung tâm đối với bên ngoài.

Trung tâm hoạt động không chỉ đơn thuần về tài chính mà còn có cả sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư, song bảo đảm các hoạt động này kết hợp nhuần nhuyễn và cạnh tranh với các trung tâm tài chính khác.

Liên quan thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ tinh thần một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết.

TPHCM, Đà Nẵng cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ban hành và công bố công khai các chính sách, quy định đặc thù trong thẩm quyền; phải khẩn trương, công khai, minh bạch để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế; phát huy sức mạnh của 2 thành phố kết hợp với sức mạnh của cả nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trình Chính phủ họp thông qua trong những ngày tới, nỗ lực trong tháng 11 này phải đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào hoạt động.