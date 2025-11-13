Trước ngày trọng đại, Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát và động viên toàn lực lượng thi công siêu dự án 16 tỷ USD của Việt Nam

Theo Báo Đồng Nai, sáng ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Tại công trường, Tổng Bí thư đã biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời thân mật thăm hỏi và động viên, trao quà cho các cán bộ, công nhân viên của nhà thầu. Tổng Bí thư cũng đã kiểm tra trực tiếp các hạng mục trọng điểm như: Nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ghi nhận tiến độ hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hàng loạt các thiết bị lớn và quan trọng tại nhà ga hành khách đã được vận chuyển đến công trường, lắp đặt và nhiều trang thiết bị đã cơ bản được lắp đặt xong.

Các hạng mục tháp không lưu, nhà ga hành khách, đường băng hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tới đây, các đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thiện những hạng mục ưu tiên, đẩy nhanh lắp đặt trang thiết bị chuẩn bị cho ngày 19/12 lịch sử.

Trước đó, vào ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi kiểm tra thực địa dự án Cảng HKQT Long Thành. Đây là công trình được kỳ vọng nằm trong nhóm 16 sân bay hiện đại hàng đầu thế giới khi hoàn thành.

Trên đại công trường rộng hơn 5.000 ha, có gần 14.000 kỹ sư, công nhân và chuyên gia, cùng với khoảng 3.000 thiết bị hiện đại, đang được huy động thi công đồng loạt trên hàng trăm mũi, xuyên ngày đêm.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kiểm tra các hạng mục trọng yếu như đường giao thông kết nối T1, T2, đường cất/hạ cánh số 2, sân đỗ tàu bay và khu vực trước nhà ga hành khách. Đây nơi sẽ diễn ra lễ khánh thành dự kiến vào ngày 19/12/2025.

Nhấn mạnh về yêu cầu "thi công đến đâu, sạch đẹp đến đó", Bộ trưởng chỉ đạo các nhà thầu không chỉ đảm bảo tiến độ và chất lượng mà còn phải chú trọng cảnh quan, mỹ quan và tính đồng bộ của toàn bộ công trình.

Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, được triển khai trên diện tích 5.364 ha. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam và có công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm. Trên thực tế, Thủ tướng đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng HKQT Long Thành.



